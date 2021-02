Laptop bez kamerki – w sumie, to była mi niepotrzebna

Jak wskazałem we wstępie – mimo tego, że potencjalnie powinienem być codziennym użytkownikiem kamerki internetowej, jest mi zasadniczo niepotrzebna. Serio, czy w trakcie omawiania zakresu prac z klientem, musi on widzieć moją twarz? Mogę się nawet nie ubrać na takie spotkanie, nie golić się, nie ułożyć włosów, nie posmarować twarzy tym i tamtym i rozmawiać – zupełnie profesjonalnie o taskach w Asanie w konkretnym „roboczookresie”. Zawsze żartuję, że nie włączam kamerki, bo jestem brzydki jak gołe „dolne plecy” w noc listopadową (spokojnie, nie mówię w dokładnie TAKI sposób do klientów). Potem wyjaśniam, że w moim laptopie kamerki nie ma.

Ale jak to nie ma? Tu się zaczynają pytania. No, nie ma – producent nie przewidział. Jest za to dedykowany GeForce i Core i5. A co to za laptop? ASUS, taki i taki. Reakcje są różne. Jedni twierdzą, że laptop bez kamerki to jak żołnierz bez Grota (nie wiem, czy to nie komplement…), inni są zwyczajnie zdrowo zainteresowani tym urządzeniem, reszta ma ten fakt daleko gdzieś. Ale, liczy się zainteresowanie. I rozmowa się kręci.

Laptop bez kamerki nie jest gorszy – bo kamerkę mogę mieć

No, załóżmy, że jest taka sytuacja, że MUSZĘ mieć kamerkę. Nie ma sprawy, mogę sobie podłączyć taką pod USB. Będzie mnie widać, słychać i nie czuć. Ewentualnie wdzwonię się na spotkanie z telefonu komórkowego, który będzie mieć zawsze lepszą kamerkę – o ile mówimy o standardowych modelach podobnych komponentów podłączanych do komputera. To, że nie mam kamerki w laptopie, wcale nie dyskwalifikuje tego sprzętu jako komputer ogółem. Gdybym borykał się z faktem, iż w urządzeniu zainstalowano jedynie 4GB pamięci RAM i teraz „handluj z tym”, bo pełen pomyślunku producent wlutował ją do płyty głównej – miałbym problem. Gdyby gładzik był słaby, komputer miał mało portów pozwalających podłączyć inne komponenty – pewnie bym płakał. Ale nie płaczę.

Kochani, z kamerki internetowej można zrezygnować. Nie chodzi mi tutaj o to, by teraz wydłubywać sensory z laptopów i wyrzucać je do śmietnika. Bardziej istotne jest to, że można się bez niej obyć i za nią nie tęsknić, jeżeli jej po prostu nie ma. Komputerów osobistych korzystających z takiej możliwości jest niewiele, ale wcale nie są gorsze. To rzecz jasna moja opinia, z którą możecie się zwyczajnie nie zgodzić i proszę, zróbcie to poniżej. Komentarze są Wasze. Czekam na nie. Dobrego dnia, dużo zdrowia i sprawnych laptopów: z kamerkami lub bez. Trzymajcie się!