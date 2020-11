Lampa błyskowa w telefonie to już tylko latarka?

Absolutnie nie twierdzę tutaj, że telefon za 500 zł zrobi nam takie zdjęcia jak ten za 5-6 tysięcy. Tak oczywiście nie jest, ogrom różnic widać gołym okiem. To, co chciałem powiedzieć, to to, że wszystkie te fotografie zostały wykonane bez użycia lampy błyskowej, tylko z wykorzystaniem wbudowanego w telefon trybu nocnego. Powstaje więc pytanie…

Czy lampa błyskowa jest w ogóle jeszcze potrzebna?

Oczywiście, póki co tylko flagowce są w stanie wygrzebać detale z kompletnych ciemności, jednak uważam, że taka wyłączność potrwa jeszcze może dwa, maks trzy lata. Po tym czasie każdy telefon ustawiony w kompletnie zacienionym pomieszczeniu zrobi nam zdjęcie jakby był to środek dnia. Jednak już teraz, przynajmniej w moim kręgu znajomych, jestem w stanie zaobserwować jedną rzecz – nikt, ale to nikt nie robi w nocy zdjęć z użyciem lampy błyskowej. I to jest zrozumiałe – po co psuć sobie zdjęcie, jeżeli można poczekać dosłownie chwile i uzyskać dużo lepszy, naturalniejszy i ładniejszy efekt. Osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio użyłem wbudowanej w telefon lampy do doświetlenia jakiejś scenerii. Jej jedyna funkcja to… latarka.