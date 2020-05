1. Jak działa ładowarka indukcyjna?

Zacznijmy od tego jak działają ładowarki indukcyjne. Wykorzystuje ona zjawisko indukcji elektromagnetycznej, czyli powstawania energii elektromotorycznej w przewodniku na skutek zmian pola magnetycznego. W praktyce polega to na tym, że ładowarka indukcyjna posiada niewielką cewkę o średnicy kilku centymetrów, przez którą przepływa prąd i wzbudza pole magnetyczne. To pole magnetyczne generuje prąd w drugiej cewce zamontowanej w smartfonie. Niestety przy tak małych cewkach działa to tylko na odległość maksymalnie 4 centymetrów i obarczone jest sporymi stratami energii. W zależności od konkretnej implementacji skuteczność ładowarki indukcyjnej to 60-85%.

Początkowo ładowarki w standardzie Qi oferowały moc ładowania na poziomie 5 W, która w 2015 roku została zwiększona do 10-15 W, a w 2017 nawet do 30 W, choć wtedy dopiero w teorii. Pierwsze smartfony zdolne do ładowania z mocą 30 W zaczęły pojawiać się dopiero w tym roku, a przoduje w tym Oppo oraz Oneplus. Sporym minusem tej technologii poza stratami energii jest też konieczność położenia smartfona w konkretnym miejscu na macie ładującej, choć nie dotyczy do każdego rozwiązania. Apple pracowało nad ładowarką, która mogłaby jednocześnie ładować smartfon, słuchawki w etui i zegarek, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Innym ograniczeniem dla technologii indukcyjnej jest konieczność stosowania plastikowej lub szklanej obudowy, metal powstrzymuje pole magnetyczne i nie nadaje się do stosowania w smartfonach z ładowaniem indukcyjnym. Ma to swoje minusy, bo plastik nie jest materiałem „premium”, a szkło jest z założenia bardziej delikatne niż metal, ale wygląda na to, że dla wygody użytkownicy smartfonów są gotowi poświęcić wytrzymałość swoich urządzeń.

2. Najpopularniejsze standardy ładowarek indukcyjnych

W tej chwili najpopularniejsze są urządzenia w standardzie Qi, który jest stosowany między innymi przez Apple i Samsunga. To jednak nie jedyna technologia, bo jest jeszcze firma Powermat, która oferuje swoje rozwiązanie działające nieco inaczej. Kilka lat temu Powermat dołączył jednak do organizacji WPC (Wireless Power Consortium) skupiającej największe firmy na świecie wspierające standard Qi i to właśnie ten standard będzie teraz wiodący. Powermat, który montował swoje ładowarki w wielu punktach użyteczności publicznej (na lotniskach, w Starbucksach itp.) wprowadził natomiast poprawkę do oprogramowania, która zapewnia w jakimś stopniu kompatybilność ze standardem Qi. Wiele smartfonów mogło być też ładowanych przy użyciu obu technologi, ale odkąd Apple zdecydował się na Qi, to sprawa się praktycznie sama rozwiązała. Jeśli chodzi o ładowanie indukcyjne, to Qi okazał się VHS, a Powermat zostanie BetaMaksem naszych czasów ;-).

3. Ładowarka indukcyjna: moc dopasowana do urządzenia

Jak już wspominałem w standardzie Qi ładowarki mogą mieć od 5 do 30 W mocy ładowania, ale wszystko i tak zależy od urządzenia, które chcemy naładować. Zdecydowana większość smartfonów będzie korzystała maksymalnie z mocy 10 W z kilku względów. Po pierwsze im większa moc, tym więcej ciepła, a to trzeba jakoś odprowadzić. Nie bez powodu w 30 W ładowarce OnePlus zamontowany jest wentylator. Druga kwestia, to praktyka, ładowanie z większą mocą niekoniecznie jest zdrowe dla baterii i potrzebne, jeśli telefon leży w tym samym miejscu przez większość dnia.