Bezprzewodowe ładowanie iPhone’a i Apple Watcha Macbookiem? Poproszę jak najszybciej!

Patrzę na ten obrazek i… z jednej strony jestem zachwycony. Od lat korzystam wyłącznie z ładowania indukcyjnego — i niewielka ładowarka do smartfona leży na biurku tuż obok laptopa. Tak się składa, że sam korzystam z dodatkowego monitora, klawiatury i gładzika — dlatego komputer będący ładowarką brzmi jak strzał w dziesiątkę. Nie ma się jednak co oszukiwać: w normalnych warunkach to trochę kosmiczne kombinacje, bo jeżeli położymy urządzenia na miejscach gdzie normalnie spoczywałyby nasze nadgarstki, nie da się wygodnie korzystać z komputera. No chyba, że oglądając serial.

Mimo wszystko od przybytku głowa nie boli — i jeżeli Apple zdecydowałoby się na taki krok, sam już teraz wiem, że korzystałbym z niego regularnie. Zwłaszcza w obliczu tego, że bez dodatkowych przejściówek nie mam jak podłączyć będącej w zestawie z Apple Watch SE ładowarki do Macbooka Pro.

