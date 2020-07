To nie koniec „Kwarantanny Domowej”. Aplikacja doczekała się nawet tłumaczeń na obce języki

Patrząc przez okno można odnieść wrażenie, że koronawirus sobie poszedł. Nie ma pandemii, nie ma zagrożenia, a informacje płynące z Ministerstwa Zdrowia na nikim nie robią już wrażenia. Maski? Po co. Dystans społeczny? Chyba żartujesz. Polacy wrócili do normalności i czerpią garściami z wakacyjnej pogody. Jednak chyba coś musi być na rzeczy, skoro Ministerstwo Cyfryzacji przedłuża umowę na obsługę obowiązkowej aplikacji mobilnej dla osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie.

Pamiętacie Kwarantannę Domową? Początkowo dobrowolna aplikacja dla osób na kwarantannie szybko stała się obowiązkowym narzędziem dla tych, którzy np. wrócili do Polski i musieli przesiedzieć w domu 2 tygodnie. Aplikacja służy m.in do potwierdzania, czy rzeczywiście osoby znajdują się we wskazanym wcześniej miejscu i czy go nie opuszczają, co zagrożone jest sporymi karami finansowymi. Od 3 lipca zniesiony został wymóg 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski z zagranicy, ale nie oznacza to wcale, że nikt na tę kwarantannę nie może zostać skierowany. Kwarantannie nadal podlegają osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, mają objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem lub mieszkają wspólnie z osobą objętą kwarantanną.

Aplikacja Kwarantanna Domowa od czasu swojej premiery była kilkukrotnie aktualizowana, choć od miesiąca nie wprowadzono do niej żadnych zmian. Twórcy udostępnili m.in. uproszczony interfejs użytkownika na oby systemach (Android i iOS), usprawniono działanie aplikacji i uporządkowane pewne elementy zwiększające jej czytelność. Ostatnia aktualizacja wprowadza też wsparcie dla innych języków. Z Kwarantanna Domowa można korzystać w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Kwarantanna Domowa nadal obowiązkowa. Ministerstwo Cyfryzacji przedłuża umowę na obsługę aplikacji

Przy okazji podpisania nowej umowy dotyczącej Kwarantanny Domowej poznaliśmy statystki z nią związane. Jak podaje Ministerstwo aplikacja obsłużyła w sumie przeszło 600 tysięcy kont. Dodatkowo, policja sprawdziła łącznie ponad 9,3 mln razy osoby skierowane na kwarantannę. Ministerstwo Cyfryzacji zawierając nową dwunastomiesięczną umowę z twórcami Kwarantanny Domowej będzie płaciło za jej utrzymanie 51 tys. zł miesięcznie. Jak wyjaśnia Sebastian Starzyński, założyciel firmy i prezes TakeTask:

Gdyby wszystkie wykonane zadania w aplikacji pomnożyć przez potencjalny koszt wizyty policjanta, to okazałoby się, że „Kwarantanna domowa” przyniosła spore oszczędności w budżecie państwa. Dodatkowo mamy trudny do wyliczenia potencjalny koszt wzrostu przestępczości, który został ograniczony ze względu na mniejsze obciążenie policji kontrolami związanymi z kwarantanną. Ponadto aplikacja razem z wizytami funkcjonariuszy skutecznie zmniejszyła liczbę osób, które w przeciwnym razie złamałyby kwarantannę i przyczyniłyby się do wzrostu liczby zachorowań

Warto też przypomnieć o Protego Safe. Promowana przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja pomaga w śledzeniu kontaktów z osobami zarażonymi z wykorzystaniem rozwiązań przygotowanych przez Apple i Google. Niestety wokół niej wciąż jest wiele niejasności, a nowe aktualizacje wycofują się z narzędzi, które potencjalnie narażają bezpieczeństwo danych użytkowników.