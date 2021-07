Kupujesz laptopa Lenovo, a wygrywasz motocykl Ducati i 1000 zł na konto!

Obok niektórych konkursów wręcz niemożliwe jest przejść obojętnie i właśnie taka jest organizowana przez Lenovo akcja. Najnowszy model Motocykla Ducati Monster to jednak nie jedyna nagroda, bo co tydzień szczęśliwców będzie 30. Tyle osóbma szansę na wygranie 1000 zł i przejście do finałowego wyścigu, w której jest wspomniany Ducati Monster.

Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie? Zasady są proste: pierwszym krokiem jest zakup wybranego laptopa Lenovo z serii Thinkbook. Wybór modeli jest naprawdę szeroki, wszystkie komputery cechują się eleganckim wyglądem i wykończeniem, smukłą konstrukcją, a także lekką obudową. To wszystko sprawia, że laptopy świetnie sprawdzą się w bojowych warunkach w edukacji czy pracy biurowej. Mogą przez długi czas pracować na baterii, posiadają wygodną klawiaturę, touchpad i wyposażone są w ekrany o wysokiej rozdzielczości, ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków.

Za przykład może posłużyć ThinkBook 14 2. generacji, który w najwyższej konfiguracji dysponuje układem AMD Ryzen lub Intel Core 11. generacji, nawet 2 TB pojemności na dysku SSD i 40 GB pamięci RAM. Ekran oferuje rozdzielczość FHD i opcjonalnie pokrywa aż 100% gamy kolorów sRGB, co przekłada się na realistyczny obraz z dokładnym odwzorowaniem kolorów i wysokim kontrastem. Najbardziej polecanym wariantem jest ten z ekranem dotykowym, który sprawia, że wykonywanie niektórych czynności jest wygodniejsze. Laptop jest smukły na 17,9 mm i waży zaledwie 1,4 kg, więc będzie lekkim kompanem w podróży. ThinkBooki 14 2. generacji posiadają czytnik odcisków palca, a także funkcje eliminujące hałasy otoczenia, dzięki czemu rozmowy zdalne będą przebiegać bez zakłóceń.

Po zakupie wybranego modelu u jednego z autoryzowanych Partnerów Lenovo należy zachować dowód zakupu. W następnym kroku należy wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie przez formularz zgłoszeniowy dołączając odpowiedzi na zadane pytania – dwa w formie pisemnej i jedno za pomocą zdjęcia. Im większa kreatywność, tym większe szanse na wygranie nagród. W ostatnim kroku pozostaje jedynie czekać na weryfikację zgłoszenia, bo w każdym tygodniu wyłanianych będzie 30 zwycięzców, którzy odbiorą nagrody tygodnia w wysokości 1000 zł i co najważniejsze, wezmą udział w wyścigu o motocykl Ducati Monster.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy kliknąć w link: https://lenovo.pl/thinkbook/

Ducati Monster to motocykl, którego historia sięga 1993 roku, kiedy to zaprojektował go Miguel Angel Galluzzi i rozpoczęto jego produkcję w Bolonii. Motocykl, który można wygrać w konkursie dysponuje dwucylindrowym czterozaworowym silnikiem Testastretta 11 o pojemności 937 cm3. Współpraca Lenovo z Ducati przy tym konkursie nie jest przypadkowa, ponieważ Lenovo stało się sponsorem tytularnym zespołu Ducati w serii MotoGP i w tegorocznych Mistrzostwach Świata startuje pod nazwą Ducati Lenovo Team.

—

Materiał powstał we współpracy z marką Lenovo