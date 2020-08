Sprzedaż dysków SSD ciągle rośnie

Dyski SSD bez wątpienia cieszą się bardzo dużą popularnością, nie tylko w notebookach, ale również w komputerach stacjonarnych. Tradycyjnych dysków talerzowych nie montuje się już praktycznie jako podstawowy dysk i przekłada się to na sprzedaż. Nawet pomimo pandemii koronawirusa, wartość sprzedaży dysków SSD w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 wzrosła w Polsce o 3%. Ilościowo był to co prawda spadek o 12%, ale to wskazuje na inny wyraźny trend. W Polsce sprzedaje się coraz więcej szybszych dysków NVMe oraz o większej pojemności, których cena jest wyższa niż najtańszych modeli SATA.

Modele NVMe nadal są w mniejszości, jednak ten segment bardzo dynamicznie rośnie. Rok temu stanowiły pod względem ilościowym zaledwie 11% rynku, teraz jest to 17%. Samsung przewiduje, że pod względem wartości sprzedaży dyski NVMe osiągnął 30% rynku jeszcze przed końcem tego roku. Koreańczycy doskonale się w tym rynku orientują, bo według ostatnich szacunków mają około 24% naszego rynku.

Rośnie pojemność sprzedawanych dysków SSD

Wyraźnie widać też spadającą sprzedaż dysków o mniejszych pojemnościach. Trend został tylko chwilowo zahamowany w szczycie pandemii, ale później wszystko wraca do normy.

Liczba sprzedanych SSD z miejscem na dane poniżej 240 GB spadła w skali roku (styczeń – czerwiec 2019 do styczeń – czerwiec 2020) o 42 proc i stanowi obecnie zaledwie 13 proc. wszystkich kupowanych nośników. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadków dysków w przedziale 240 – 480 GB (spadek o ponad 22 proc.). Dynamiczny wzrost widoczny jest natomiast w kategorii nośników w przedziale od 480 GB do 1 TB, które stanowią obecnie niemal 36 proc. sprzedaży ilościowej odpowiadając za 42 proc. przychodów. Największy wzrost widoczny jest jednak w obszarze dysków o największych pojemnościach (1TB i więcej), które w czerwcu tego roku stanowiły niemal 11 proc. sprzedaży ilościowej (wzrost rok do roku o 93 proc.), ale odpowiadają za prawie 26 proc. przychodów.