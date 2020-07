Chciałem być inny niż wszyscy, a wpadłem w tę samą pułapkę co każdy

Każdy z nas wychowuje się w innych warunkach i na każdego do wychowanie ma inny wpływ. Jedną z rzeczy, którą nauczyli mnie moi rodzice, jest coś, co nazywam „rozsądnym gospodarowaniem pieniędzmi”. Jeżeli ktoś przyglądałby się temu z boku, łatwo mógłby pomylić to ze skąpstwem, jednak to zdecydowanie nie jest to samo. W moim podejściu chodzi o to, że zanim przeznaczę na coś pieniądze, siedem razy upewnię się, że na pewno jest mi to potrzebne i że będzie mi to dobrze służyć. Po prostu moje krótkie życie nauczyło mnie, że chytry traci dwa razy, więc jeżeli wiem, że coś będzie mi służyło przez lata, to zawsze staram się, by było to wysokiej jakości, co jest raczej odwrotnością skąpstwa.

W tym duchu właśnie przez wiele lat decydowałem o tym, na co wydam pieniądze

Można by się spodziewać, że podejście „kupuję tylko to, czego potrzebuję” wykluczałoby z listy wszystkie rzeczy związane z rozrywką, bo przecież łatwo wrzucić gry wideo czy filmy do kategorii „fanaberie”, ale jest dokładnie odwrotnie. Uważam, że rozrywka jest bardzo ważną częścią życia, tym bardziej, że muzyka to moja największa pasja. Przez lata zgromadziłem całkiem sporą kolekcję płyt, kaset i winyli, czy złożyłem od zera swoją gitarę. Wielu uznałoby to za zbędne wydawanie pieniędzy, ponieważ wszystko jest na Spotify, a wiosło o podobnych parametrach można by dwa razy taniej dostać na Aliexpress. No ale właśnie – dla mnie każdy element mojej kolekcji jest ważny i unikatowy, lubię na nią patrzeć, lubię wrzucić co jakiś czas któryś z krążków do odtwarzacza, a na wspomnianym składaku gram prawie codziennie. W żadnej mierze nie uważam więc wydanych pieniędzy za zmarnowane.