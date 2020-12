Kuchnia bez mikrofalówki? Nie ma takiej opcji! 4 ciekawe propozycje na każdą kieszeń

Teraz chce Wam przedstawić dwie mikrofalówki, które warto rozważyć, kiedy budżet nie jest dla nas problemem. Pierwszą z nich jest model MC28H5015AK.

Bardzo prosty i uniwersalny design, który nie przykuwa zwroku. Ma w sobie coś specjalnego. Jest elegancki, ale równocześnie dyskretny dzięki czemu doskonale skomponuje się z naszym wystrojem. To niewątpliwa zaleta, w końcu to nie sprzęt ma zwracać uwagę, a potrawy czy wystrój wnętrza.

Ten model jest wart każdej złotówki jaką na niego wydamy bo mikrofala od Samsunga pomoże przygotować nam w przygotowaniu smacznych, a przede wszystkim zdrowych posiłków. Posiada aż 15 predefiniowanych trybów przygotowywania potraw, które pozwolą przyrządzić nam szereg zdrowych i smacznych posiłków. Nie ma tutaj mowy o wysuszonym filecie czy przypalonej pieczeni. Całość wsparta przez termoobieg, który zadba o to, aby ciepło było idealnie rozprowadzone po całym wnętrzu. Koniec z potrawami piekielnie gorącymi na zewnątrz, a lodowatymi w środku! Dodam tylko, że jeśli zdziwił Cię termoobieg w mikrofalówce to nie jesteś sam. Ja też dwa razy sprawdziłem czy dobrze przeczytałem, ale to tylko pokazuje z jakiej klasy sprzętem mamy do czynienia.

To co mnie naprawdę zaskoczyło to fakt, że model MC28H5015AK posiada specjalny tryb do przygotowania domowego jogurtu czy pieczywa. Wszystko dzięki specjalnemu trybowi fermentacji, który sprawdzi się doskonale , gdy checie dla przykładu, aby wasze ciasto na pizze idealnie wyrosło.

Jednym z moich osobistych wyzwań to zapach jaki pozostaje w mikrofali. Wiadomo, że jak wrzucimy coś o intensywnych zapachu, to ten niestety zostanie z nami na dłużej co sprawia, że podgrzanie np. kubka mleka wymaga od nas chwili zastanowienia czy aby na pewno chcemy to robić. Samsung rozwiązał i ten problem dzięki wprowadzeniu mechanizmu oczyszczania powietrza. Dzięki niemu mikrofala eliminuje niechciane zapachy z jej wnętrza.

Samsung MG23T5018CG