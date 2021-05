Wiem, że przy wyborze abonamentu klienci kierują się też cenami smartfonów, które nadal cieszą się popularnością u operatorów. Niemniej wielokrotnie już udowadniałem, iż o wiele korzystniej wychodzi ich kupno na raty 0% w popularnych elektromarketach. Zdarzają się wyjątki od tej reguły przy promocjach, ale tylko takich, w których operator bierze na siebie pierwsze trzy do sześciu rat za urządzenie. W takich przypadkach warto wziąć do ręki kalkulator, przeważnie wyjdzie Was to taniej.

Oczywiście ważny jest też zasięg danego operatora w miejscu naszego zamieszkania, pracy czy szkoły. Przed wyborem konkretnego warto więc go sprawdzić na starterze.

Zobacz też: Zasięg sieci komórkowych w naszej lokalizacji – jak sprawdzić?.

Który abonament wybrać w kwocie do 40 zł?

Zaczynamy alfabetycznie od Orange. W zakresie ceny do 40 zł, operator ten ma jeden plan – Plan 40, zawierający 4 GB transferu danych. Play SOLO S to abonament o 5 zł tańszy i z większym transferem danych – 6 GB, Plus z kolei ma w tej kategorii najtańszy plan za 30 zł z 4 GB transferu, a T-Mobile za 35 zł z 3 GB transferu.

Zestawienia ofert na aboanment do 40 zł miesięcznie Orange Play Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 4 GB 6 GB 4 GB 3 GB Dostęp do 5G Brak Brak Brak Brak Bonusy Brak Brak Brak Brak Abonament 40,00 zł 35,00 zł 30,00 zł 35,00 zł

Tak więc w najtańszych abonamentach najkorzystniej wypada Plus, a jeśli chodzi o transfer danych – Play. W żadnym z tych planów nie ma co liczyć na dodatkowe bonusy ani na dostęp do 5G.

Który abonament wybrać w kwocie do 50 zł?

Przy kwocie do 50 zł, trzech operatorów bez Play ma w swojej ofercie abonament. Orange z Planem 50 za 50 zł daje tu 12 GB transferu danych, Plus – 24 GB za 50 zł, a T-Mobile 8 GB za 45 zł.

Zestawienia ofert na aboanment do 50 zł miesięcznie Orange Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 12 GB 24 GB 8 GB Dostęp do 5G Brak Brak Brak Bonusy Brak Brak Brak Abonament 50,00 zł 50,00 zł 45,00 zł Kolejny abonament na koncie 30,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Średnia 40,00 zł 37,50 zł 35,00 zł

Pod względem ceny najtańszy jest tutaj T-Mobile, jednak za 5 zł miesięcznie drożej w Plusie możecie korzystać aż z 24 GB transferu danych.

Który abonament wybrać w kwocie do 60 zł?

W zakresie cen do 60 zł z powrotem mamy całą czwórkę. Pojawiają się tu już bonusy i dostęp do 5G.

Zestawienia ofert na aboanment do 60 zł miesięcznie Orange Play Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 25 GB 40 GB 50 GB 30 GB Dostęp do 5G Tak Tak Tak Brak Bonusy Dostęp do HBO GO za 20 zł. Play NOW. Prime Video za darmo na miesiąc Tidal za darmo na cały okres umowy Brak Abonament 60,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 55,00 zł Kolejny abonament na koncie 40,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł Średnia 50,00 zł 45,00 zł 47,50 zł 45,00 zł

W tej cenie najtańsze plany mamy w Play i T-Mobile, jednak korzystniejszą ofertę ma tutaj Play ze względu na dostęp do 5G, bonusy i większy transfer danych. Ten z kolei największy oferuje ponownie Plus.

Który abonament wybrać w kwocie do 70 zł?

Przy abonamencie w kwocie do 70 zł mamy tylko jednego operatora. T-Mobile za 65 zł oferuje abonament z dostępem do 5G i 50 GB transferu danych.

Zestawienia ofert na aboanment do 70 zł miesięcznie T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 50 GB Dostęp do 5G Tak Bonusy Brak Abonament 65,00 zł Kolejny abonament na koncie 45,00 zł Średnia 55,00 zł

Który abonament wybrać w kwocie do 80 zł?

Dochodzimy już do kwoty 80 zł, to ostatni zakres cenowy, w którym pojawia się Orange, to najdroższy abonament w ofercie tego operatora. Udostępnia w nim bonus w postaci dostępu do HBO GO za 5 zł miesięcznie.

Zestawienia ofert na aboanment do 80 zł miesięcznie Orange Play Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 80 GB 140 GB 72 GB 70 GB Dostęp do 5G Tak Tak Brak Brak Bonusy Dostęp do HBO GO za 5 zł. Play NOW. Prime Video za darmo na miesiąc Tidal za darmo na cały okres umowy Brak Abonament 80,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł Kolejny abonament na koncie 60,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 55,00 zł Średnia 70,00 zł 55,00 zł 62,50 zł 65,00 zł

Pod względem ceny najlepszą ofertę ma tu jednak Play, za 75 zł miesięcznie dosiejmy tu aż 140 GB transferu danych w miesiącu z dostępem do 5G.

Który abonament wybrać w kwocie do 90 zł?

Do przedostatniej kategorii dotarł tu jeszcze Play. W abonamencie za 85 zł w bonusie dochodzi u tego operatora dodatkowa karta SIM, którą można włożyć do routera WiFi i korzystać z dostępu do 5G z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu.

Zestawienia ofert na aboanment do 90 zł miesięcznie Play Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 140 GB 100 GB 100 GB Dostęp do 5G Tak Tak Tak Bonusy Play NOW. Prime Video za darmo na miesiąc. Dodatkowa karta SIM z 150 GB transferu Tidal za darmo na cały okres umowy Brak Abonament 85,00 zł 90,00 zł 90,00 zł Kolejny abonament na koncie 35,00 zł 65,00 zł 70,00 zł Średnia 60,00 zł 77,50 zł 80,00 zł

Ponownie najkorzystniej wypada w tej cenie Play, z uwagi właśnie na tę dodatkową kartę SIM, najniższą cenę i największy transfer danych.

Który abonament wybrać w kwocie do 120 zł?

Najdroższe abonamenty w kwocie 120 zł miesięcznie ma w swojej ofercie Plus i T-Mobile.

Zestawienia ofert na aboanment do 120 zł miesięcznie Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 150 GB 150 GB Dostęp do 5G Tak Tak Bonusy Tidal za darmo na cały okres umowy Brak Abonament 120,00 zł 120,00 zł Kolejny abonament na koncie 95,00 zł 100,00 zł Średnia 107,50 zł 110,00 zł

Możemy w nich korzystać z dostępu do 5G z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu. Przy takiej samej cenie najlepszą ofertę ma Plus, dzięki wliczonemu w cenę dostępowi do serwisu muzycznego Tidal.

W tabelkach dodatkowo zamieściłem kwoty poszczególnych abonamentów przy dobraniu kolejnego numeru na koncie. Żaden z operatorów nie obniża w takim przypadku opłaty przy najtańszych planach. W przypadku Orange w pozostałych abonamentach oprócz obniżenia ceny, przy każdym kolejnym numerze operator dolicza 3 GB transferu danych do współdzielenia ze wszystkimi numerami.

Stock Image from Depositphotos.