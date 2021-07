Znajomy ostatnio zaczepił mnie i zaczął od pretensji: „Co ty, Kuba – jak możesz lubić tego Stanoskiego, to buc jest i kmiot, do tego chamidło”. Powiem tak, sam jestem buc oraz kmiot, a czasami i chamidło. Nie kryję się z tym, niekoniecznie jestem z tego dumny – ale cóż. Napiszę to jeszcze raz: z Krzysztofem można się nie zgadzać, można go nie lubić i łapać za głowę w trakcie jego programów. Ale pewne jest jedno: pieniądze, które mógłby zgarniać dla siebie ze względu na to, że jest – jak to niektórzy twierdzą – żywym słupem ogłoszeniowym, rozdaje potrzebującym. Jest rozpoznawalną osobistością w polskim sporcie i na polskiej scenie YouTube. Marki go uwielbiają, bo wszystko czego się dotknie, niesie się błyskawicznie i skutecznie.

Przy tej okazji, Krzysztof Stanowski angażuje się w mnóstwo akcji charytatywnych. Dwudziestoczterogodzinny HejtPark skupiał się wokół pomocy potrzebującym – widzowie mieli okazję wpłacać „donejty” oraz wygrać m. in. koszulkę FC Barcelony z autografem Leo Messiego oraz koszulkę Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego. Najwyższe wpłaty były nagradzane takimi właśnie rarytasami. Do programu przybywali naprawdę ciekawi goście, między innymi Eldo, sędzia Marciniak, Filip z Kutna i wielu, wielu innych. Ten ostatni wygrał telewizor Philipsa za najbardziej inteligentny telefon. Dlaczego? Filip stał się celebrytą Kanału Sportowego, dodzwania się do niemal każdego HejtParku (mnie się nie udało, cholera) i rozmawia niezwykle grzecznie oraz – jak wspomniałem wyżej – inteligentnie. Ten chłopak jest niesamowicie wkręcony w sport, muzykę, historię. Udowodnił to w trakcie rozmowy z Dominikiem Ebebenge, byłym pracownikiem Legii Warszawa.