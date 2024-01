Kryptowaluty, oszuści i przekręty. Ten dokument ujawnia jak to działa

Nowy dokument Netflix zaprasza widzów do świata kryptowalut, gdzie nieopierzony przedsiębiorczy zapał i brak doświadczenia mogą prowadzić do spektakularnych kłopotów. Reżyser Bryan Storkel, znany z filmu "The Pez Outlaw", zabiera się za aferę z kryptowalutowego szału z końca lat 2010-tych i odkrywa historię Centra Tech, firmy kryptowalutowej stworzonej przez dwóch hulajnogowych biznesmenów z Florydy. Oto produkcja pt. "Kryptoprzekręt".

O czym opowiada dokument Kryptoprzekręt?

W dokumencie jeden z założycieli Centra, Ray Trapani, przyznaje, że świat kryptowalut był dla nich nowym, nieuregulowanym obszarem, idealnym do wykorzystania. Trapani i jego wspólnicy zdobyli miliony dolarów w nieuregulowanych funduszach, tworząc jednocześnie pozory legitymacji przedsięwzięcia. Jednak, gdy reporter New York Times oraz władze zaczęły zadawać pytania, sieć kłamstw Centra zaczęła się rozplątywać.

Ray Trapani sam siebie opisuje jako oszusta, zawsze przyciąganego nielegalnymi działaniami. Jego historię życia zaczynamy od młodzieńczych prób przestępczych, takich jak kradzież bloku recept na leki, a następnie sprzedaż ich z zyskiem. Po nieudanej próbie legalnego biznesu wynajmowania luksusowych samochodów Trapani wpada w spiralę długów i depresji. Odkrycie potencjału rynku kryptowalut przez dawnego kolegę z liceum, Sama "Sorbee" Sharmę, staje się punktem zwrotnym, który skłania Trapaniego do stworzenia Centra Tech.

Poznajcie Centra Tech

W 2017 roku Trapani i Sharma wprowadzają na rynek Centra Tech, planując pozyskiwanie środków poprzez ofertę kryptowalutową (ICO) na rzecz kryptowaluty o nazwie Centra. Firma obiecuje również stworzenie rzeczywistej karty debetowej, umożliwiającej łatwe wydawanie Centra i innych walut w czasie rzeczywistym. Jednak, jak się okazuje, żadne z tych obietnic nie miało pokrycia w rzeczywistości.

Według strony internetowej Centra Tech, planowana karta debetowa miałaby działać na sieci Visa, a zespół zarządzający projektem posiadał bogate doświadczenie w biznesie i finansach. Jednak żadne z tych informacji nie było prawdziwych. Trapani przyznaje w dokumencie, że nie mieli pojęcia o branży, a mimo to oszukali, skłamali i zarobili miliony dolarów.

Kryptowaluty, oszuści i przekręty

Kiedy ICO Centra Tech zaczęło przynosić zyski, firma zdobyła poparcie znanych osobistości, takich jak Floyd Mayweather Jr. i DJ Khaled. Jednak, gdy dziennikarz New York Times, Nathaniel Popper, zaczął badać kwestię związków celebrytów z firmą, zauważył nieścisłości. Podczas rozmowy z Trapanim i odwiedzin w nowych biurach Centra, kiedy światło reflektorów skierowano na firmę, kłamstwa zaczęły wychodzić na jaw. Gdy artykuł Poppera ukazał się, SEC złożyła skargę przeciwko Centra, co doprowadziło do zniknięcia funduszy i skazania głównych postaci na wiele lat więzienia.

"Kryptoprzekręt" to dokument, który nie tylko ujawnia mroczne kulisy historii Centra Tech, ale również rzuca światło na kryptowalutowe szaleństwo, które wciąż przyciąga ludzi swoim magnetyzmem, pomimo ryzyka i niepewności związanej z tym środowiskiem. Produkcja może okazać się ciekawą podróżą przez świat kryptowalut, w którym marzenia o szybkim bogactwie często kończą się gorzkim rozczarowaniem lub czymś gorszym.

Produkcja jest dynamiczna, generuje zainteresowanie tematem i skutecznie tłumaczy dość zawiłe wątki związane z omawianymi sprawami. Niektórym może wręcz otworzyć oczy na to, jak działają lub mogą działać oszuści polegając na nowych technologiach. Tych stale przybywa i nowe rozwiązania nie budzą u dużej liczby osób niepewności czy wątpliwości, lecz przede wszystkim zwracają uwagę na korzyści. Pod przykrywką dobrodziejstw prowadzone są szemrane interesy i bardzo łatwo jest paść ofiarą takich osób. Wiele osób mówi, że kryptowaluty mogą nie mieć przyszłości, ale one raczej nie "powiedziały" ostatniego słowa. Podobnie jak osoby mogące je wykorzystać do swoich celów.