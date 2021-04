Jeden z najlepszych polskich seriali powraca. Znamy fabułę 2. sezonu „Kruka”

Choć po cichu liczyłem, że jeszcze będzie nam dane zobaczyć postać graną przez Michała Żurawskiego na ekranie, to jednak rozum podpowiadał, że nie jest to dobry pomysł. Wielokrotnie bowiem przekonaliśmy się, że tworzone w oparciu o sukces debiutanckiej serii nowe odcinki seriali rzadko dorównują pierwotnemu zamysłowi. Opowiadana w 1. sezonie „Kruka” historia nie wydawała się gruntem pod kolejne serie, tym bardziej, że została opowiedziana od początku do końca. Widz miał prawo czuć się spełniony i usatysfakcjonowany po ostatniej scenie, dlatego nie wypatrywałem zapowiedzi nowych odcinków, bo sądziłem, że CANAL+ czuje się tak samo jak wielu widzów i fanów „Kruka”.

2. sezon „Kruka” jednak powstał

Zapadła jednak inna decyzja i nowe odcinki powstały. Za scenariusz 2. sezonu był ponownie odpowiedzialny Jakub Korolczuk, który stworzył cały ten świat od podstaw na potrzeby pierwszej serii. Tym razem także nie opierał się na żadnych zewnętrznych materiałach, lecz dostarczył ekipie i obsadzie tak zwany oryginalny scenariusz. W nim znalazło się miejsce na nowe postacie, w tym Justynę i komisarza Kołeckiego.

„Kruk” – serial w 4K i HDR, to pierwsza taka produkcja Canal+

W tych rolach zobaczymy Magdalenę Koleśnik i Leszka Lichotę. Według zapowiedzi będą to skrajnie inaczej nastawione do Adama Kruka postacie – Justyna zbliży się do niego po tym, jak Kruk uratuje jej życie, ale Kołecki będzie niechętnie podchodził do ich współpracy, ponieważ sam do tej pory prowadził śledztwo, w które zaangażowany zostanie główny bohater. Pierwszy sezon „Kruka” nosił podtytuł „Szepty słychać po zmroku”. Tym razem również otrzymaliśmy podtytuł: „Czarny woron nie śpi”.