Jeszcze w lutym branżę taksówkarską rozgrzewała dyskusja nad zmianami w przepisach o przewozach osobowych, nazwanych „Lex Uber”, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Z uwagi na to, że Uber czy Bolt nie byli w stanie tak szybko przestawić się na nowe, przełożono ich wykonalność na 1 kwietnia, później z uwagi na wybuch pandemii do września. Teraz branża zmaga się z innym poważniejszym problemem – walką o przetrwanie i z długami.

Nie wiem z jakiego źródła korzystał KRD, ale w rozmowie z przedstawicielem Bolta uzyskałem podobne dane, a więc ma to jakieś przełożenie na całą branże – przewóz pasażerów zmalał aż o 70%. To ogromny spadek, głównego źródła dochodów. Niektóre korporacje ratują się szukaniem innych form, jak iTaxi z dowozem zakupów spożywczych, we współpracy z Auchan, ale to w żaden sposób nie zrekompensuje strat związanych z brakiem przejazdów.

Sam to zaobserwowałem przy swoich przejazdach, w ostatnim miesiącu zamawiałem 3 razy taksówkę i za każdym razem udawało mi się zamówić Free Now Lite w kilka sekund, co nigdy wcześniej od debiutu tej usługi jeszcze w myTaxi, mi się nie udawało. Zamknięte dyskoteki, restauracje, praca zdalna, to wszystko odbiło się na całej branży, no i przełożyło na zwiększone długi.

Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej: