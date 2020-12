Zabawne jest natomiast to, jak gracze odebrali gościnny występ Kratosa w Fortnite. Warto pamiętać, że gry z serii God of War kierowane są do dorosłego odbiorcy, głównie dlatego że każda z odsłon była dość brutalna. Pojawienie się takiego zabijaki w „grze dla dzieci” to dość dziwne i ciekawe cameo, ale może właśnie dlatego część graczy w Fortnite nie ma zielonego pojęcia o co całe zamieszanie i kim w zasadzie jest ten brodaty łysy jegomość o jasnej skórze. To pokazuje jak bardzo oderwani od growej rzeczywistości i rynku są gracze Fortnite, dla których nie istnieje nic oprócz kolorowej strzelanki Epic Games. Z drugiej strony mamy „zwykłych graczy”, którzy potrafią być wręcz oburzeni występem ich ulubionego bohatera w pogardzanej strzelance dla dzieciaków. No cóż, na pewno PlayStation dobrze to sobie wykalkulowało i nie sądzę, by ktokolwiek był stratny. Przecież są też gracze, którzy spędzają sporo czasu w Fortnite, nie mają 10-lat (na przykład ja) i chętnie kupią taką postać.

