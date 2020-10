Już nie śmiejemy się z Radomia. Kraśnik jest dużo „weselszy”

Aprobata dla bajek

Wszystko przy okazji tego, że Minister Cyfryzacji w pozytywnym wydźwięku zapowiedział początek ery 5G w Polsce. Politycy partii dokładnie tej samej, z której wywodzi się obecny MC: Marek Zagórski. I co na to począć? Jak to skomentować? Wygląda na to, że politycy ze szczebla samorządowego nie bardzo poważają to, co robią ich „szefowie” ze szczebla ministerialnego doprowadzając do słusznego w tym przypadku dysonansu poznawczego.

Z czego to jednak wynika? Jak to w ogóle możliwe, że petycja pełna bzdur naukowych nie dość, że trafiła pod rozwagę rady, a następnie została poparta? Cóż, mogę Wam powiedzieć jak to jest. To trochę jak z grupami na Facebooku dla tzw. „Grażynek”. Wiecie, tam, gdzie publikuje się grafiki o charakterystycznej stylistyce z napisami „smacznej kawusi”, „dobrego dzionka życzę”, „dzień dobry, kochana grupo”.

I wyobraźcie sobie, że wrzucacie tam obrazek, na którym dziecko z deformacjami płacze, a w tle znajduje się nadajnik 5G. Groźny i niebezpieczny. Bo przecież nie rozumiemy tego, co działa, a jednak tego nie widzimy. Ludzie bali się promieniowania jonizującego, które jest, ale zabija. I to bardzo brutalnie. Pokażmy ludziom, że istnieje coś, co działa, mówi się o tym „promieniowanie” i ów twór ma potencjał, żeby zabić. Ludzie nie będą myśleć, nie będą weryfikować faktów. Tylko uznają, że skoro „tak mówi internet”, tak mówi ich bańka informacyjna – to tak musi być.

Przerażające jest jednak to, że w pułapkę kłamstw takiej petycji wpadli ludzie, którzy ze względu na piastowaną funkcję, powinni charakteryzować się pewnym poziomem wiedzy. Wiecie, nie sądzę, żeby ktokolwiek z radnych Kraśnika był człowiekiem o takich kompetencjach, które pozwalają mu na szybkie orzeczenie, czy takie i takie twierdzenia dotyczące 5G są prawdziwe. Czy ktokolwiek z radnych powiedział: „ej, ludziska, zweryfikujmy te fakty, bo mogą być fejkowe?”. Na to mi nie wygląda – petycję poparto, WiFi wyleciało ze szkół, a uczniów potraktowano zasadami wynikającymi z umysłowej ciemnoty.

Kraśnik, Kraśnik i… po wizerunku

Burza wizerunkowa, jaka powstała wokół Kraśnika spowodowała, że… to miasto chce się wycofać z uchwały, która popiera elementy wyżej wspomnianej petycji. I tak oto:

Wizerunek miasta ucierpiał, ale będziemy działać, aby go naprawić. – Trzeba rozpocząć ewentualnie od wycofania się z tejże uchwały. A potem trzeba pokazywać dobre działania, które dzieją się w naszym mieście. Jesteśmy u progu tworzenia parku przemysłowego, jesteśmy w przededniu gruntownej modernizacji nowoczesnego basenu. Wybudowaliśmy kilka dróg. Składamy kolejne wnioski na budowy dróg. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że Kraśnik jakby w praktyce będzie tym miastem, do którego będzie się chciało przyjeżdżać, miastem nowoczesnym. I o tym też będziemy po prostu mówić.

burmistrz Kraśnika, Wojciech Wilk dla Radia Lublin