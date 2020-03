Disney jest bardzo twardym rynkowym graczem. Ma na tyle mocne zaplecze, że nie boi się rozdawania kart i naprawdę mocnych ruchów. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Kilka tygodni temu głośno było o tym, że nowe Gwiezdne Wojny nie wyjdą na DVD — medialny gigant zadecydował, że doczekają się wyłącznie wydania BD. Kraina Lodu 2 to niewątpliwie ich najważniejsza animacja ostatnich miesięcy. Pomaga im pomnażać fortunę szybciej niż inne filmy, ale ze względu na wyjątkowe okoliczności, film jeszcze przed półkami sklepowymi trafia… na Disney+. I to kilka miesięcy wcześniej niż planowano.

Kraina Lodu 2 dostępny na Disney+ trzy miesiące wcześniej niż zapowiadano

Ruch to bardzo odważny, ale prawdopodobnie opłacalny pijarowo. Zresztą ten wpis jest tego doskonałym przykładem: zachowanie to na tyle godne pochwały i niespodziewane, że będzie się o nim rozprawiać bardzo długo. A w Polsce — z tym większym smutkiem, że usługa wciąż nie dostępna w naszym kraju. I choć kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że Disney+ trafi do Polski latem 2020 roku, to wpis na ten temat zaktualizowaliśmy równie szybko, co Disney swoje błędne ogłoszenie. Okazało się bowiem, że to pomyłka — i jednak na oficjalny start usługi zaczekamy do przyszłego roku. Ughhh.

Nie mam wątpliwości co do tego, że ruch Disneya związany z udostępnieniem Krainy Lodu 2 ramach ich usługi abonamentowej został przekalkulowany przez specjalistów z każdej możliwej perspektywy. I najwyraźniej się to opłaca — nawet jeżeli udostępniony w ten sposób w mig zasili też nielegalne źródła. Jeżeli jesteście subskrybentami ze Stanów Zjednoczonych — to Frozen 2 na Disney+ będziecie mogli obejrzeć już jutro, 15 marca. Kanada, Holandia, Australia i Nowa Zelandia będą mogły obejrzeć przygody Elsy i Anny od siedemnastego marca.