Kotki z internetu nie istnieją. Wygenerowała je sztuczna inteligencja

This Cat Does Not Exist to serwis, który przy każdym odświeżeniu za pośrednictwem ogromnej bazy i zaawansowanych algorytmów generuje użytkownikom obrazki kotków. Rozmaitych: czarnych, rudych, białych, małych, dużych, średnich, strasznych, uroczych: dla każdego coś dobrego. Problem polega na tym, że żadnego z nich nigdy nie będziemy mieć szansy pogłaskać. Przy niektórych odświeżeniach coś jednak idzie nie tak i od razu widać, że z tym zwierzakiem coś nie halo — jednak w przypadku lwiej części przykładów, dla standardowego użytkownika temat będzie nie do rozpoznania. Jeżeli wiemy że coś nie działa, zaczynamy szukać: przyglądać się szczegółom zdjęć, patrząc jak wyglądają krawędzie, kwestionować rozmycia na krawędziach… ale umówmy się: nie wszystkie zdjęcia są zawsze tak profesjonalne jak to w nagłówku wpisu. Internauci często dzielą się fotografiami swoich czworonogów które dalekie są od ideału. Tryby portretowe w smartfonach często nie działają tak perfekcyjnie, jak wielu z nas by tego oczekiwało, dlatego często te śledztwa mogą nie wystarczyć. No i też umówmy się – większość z nas szczegóły śledzi teraz, kiedy wiemy że coś tu nie gra.

Siła algorytmów zaczyna coraz bardziej przerażać. Ale zwierzaki to jeszcze pół biedy, warto też pamiętać, że istnieją już narzędzia generujące ludzi którzy nigdy nie istnieli — cały ich wizerunek jest dziełem sztucznej inteligencji. Zaczyna być niepokojąco — i to już chyba nie jest kwestia tego, że naoglądałem się za dużo serialu „Person of Interest”.