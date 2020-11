Zupełnie inaczej może być z Apple Watch. Amerykańskie FDA zatwierdziło aplikację Nightware, która wraz z zegarkiem Apple będzie walczyć z zespołem stresu pourazowego (PTSD). I samo to brzmi już zdecydowanie poważniej niż aplikacja opisywana jako program walczący z koszmarami. PTSD to poważna sprawa, zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób mających za sobą traumatyczne zdarzenia (w licznych opisach wymieniane są poważne wypadki, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, wojna czy gwałt). Większości z nas PTSD najbardziej kojarzy się natomiast z zaburzeniami dotyczącymi weteranów wojennych. Więc tak, koszmar związany z brakiem podręcznika na lekcji to przy tym pikuś (głupio się przyznać, ale miewałem takie już w dorosłym życiu).

Jak Nightware i Apple Watch dowiedzą się, że masz koszmar?

Czujniki w Apple Watch będą monitorować śpiącego użytkownika i wysyłać dane do specjalnego serwera, gdzie będą one w locie analizowane i dopasowywane do profili koszmarów. Domyślam się, że algorytmy będą posiadać odpowiednią wiedzę by odróżnić zaburzenia snu od po prostu przyspieszonego tętna, niezwiązanego z koszmarem – ale tak to na razie wygląda patrząc na poważny temat jaki podejmuje aplikacja. Co zrobi Apple Watch podczas koszmaru? To, co robi bardzo dobrze – użyje wibracji by wybudzić śpiącego użytkownika ze snu. Od ponad roku Apple Watch to mój główny budzik i muszę przyznać, że to najlepsze tego typu urządzenie budzące, z którego kiedykolwiek korzystałem. Wibracje są odpowiednio wyważone, dlatego budzą delikatnie, zamiast wyrywać ze snu jak klasyczny sygnał dźwiękowy – i nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych funkcji zegarka Apple, dlatego praktycznie zawsze w nim śpię.

