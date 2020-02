Lewandowski na bilbordach, w lodówce i na TVN-ie. Jesienią otrzyma własny serial animowany

Nie trzeba być fanem piłki nożnej, aby wiedzieć, kim jest Robert Lewandowski. Wystarczy być polakiem i już coś nam będzie w głowie świtać. Po najnowszym przedsięwzięiu TVN-u sława piłkarza wzrośnie jeszcze bardziej. Jak podaje portal Wirtualne Media, Robert Lewandowski nawiązał współpracę z TVN-em i Studio Orange Animaion. Kosmiczny wykop będzie animowanym serialem, który połączy sci-fi z tematyką sportu.

Fabula opowie o Galaktycznej Lidze, która będzie oczywiście wielkimi mistrzostwami w piłce nożnej. Widzowie będą mieli okazję kibicować drużynie Spaceball, która została złożona z bardzo nietypowych zawodników. Jej kapitanem będzie właśnie Robert Lewandowski.

To dla mnie miłe wyróżnienie, że mogę użyczyć swój wizerunek do animacji dla dzieci, której głównym przekazem mają być ważne wartości, takie jak: przyjaźń, szacunek czy empatia. Sam jestem ojcem i widzę, jak mało powstaje teraz kreskówek z ciepłym i pozytywnym przekazem, dlatego tym bardziej cieszę się, że w taki sposób mogę uczestniczyć w tak fajnym projekcie.

powiedział Robert. Za reżyserię i scenariusz Kosmicznego wykopu odpowiada Bartosz Kędzierski, który wraz z producentem Pawłem Pewnym odpowiadają za sukces Włatców Much. Autorem rysunków jest David Szatarski. Na premierę serialu musimy poczekać aż do jesieni 2020. Cykl pojawi się i na TVN-ie, i na Siódemce i w serwisie player.pl. Pierwszy sezon będzie liczył 26 krótkich odcinków. Jestem bardzo ciekawa, czy animacja wniesie coś sobą oprócz twarzy piłkarza. Oby dzieciaki miały z tego coś więcej niż tylko okazję do popatrzenia na swojego ulubieńca.