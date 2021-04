Oto zwiastun „Kosmiczny Mecz: Nowa era”! Oj chyba nie na to liczyliście

Nie zabraknie jednak wielu innych znanych bohaterów ze stajni Warner Bros., co mnie trochę przeraża, ponieważ swego rodzaju kameralność pierwszej odsłony była jej sporą zaletą. Tym razem, najwyraźniej, starano się sięgnąć po wszystko, co dostępne, by urozmaicić i uatrakcyjnić wizualnie film. Po raz pierwszy też spotkamy się z sytuacją, gdy ktoś odwiedzający krainę Looney Tunes stanie się swoim kreskówkowym odpowiednikiem. Nie dotknęło to Michaela Jordana, ale zwiastun pokazuje, że LeBron James będzie musiał się z tym zmierzyć.

Wstrząsający dokument o Britney Spears i filmowe hity – kwiecień na CANAL+

O czym opowie Kosmiczny mecz: Nowa era?

Mistrz NBA i światowa ikona LeBron James przeżywa fantastyczną przygodę u boku nieśmiertelnego bohatera Looney Tunes Królika Bugsa w aktorskim filmie z elementami animacji pt. Kosmiczny mecz: Nowa era. Obraz stworzyli reżyser Malcolm D. Lee. i prekursorska ekipa filmowa, z Ryanem Cooglerem i Maverickiem Carterem na czele. Ta pobudzająca do wewnętrznej przemiany podróż to szalone połączenie dwóch światów pokazujące, do czego zdolni są niektórzy rodzice, żeby znaleźć wspólny język z dziećmi. LeBron i jego młodszy syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez zbuntowaną sztuczną inteligencję.