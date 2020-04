Nieco mniejszy wzrost, bo 216% odnotowały transakcje za zakupy chemii domowej, spore wzrosty mamy też przy zakupach ubrań, perfum czy książek, streamingu gier czy wideo, lekarstw, no i co zrozumiałe więcej płacimy za usługi kurierskie, dzięki którym te towary trafiają do naszych domów.

Magdalena Kubisa:

Być może Polacy kupowali sprzęt niezbędny do pracy i nauki zdalnej. Duże wzrosty widzimy też w przypadku środków czystości, kosmetyków oraz usług streamingowych. Ludzie spędzają większość czasu w domach, więc kupują to, co do takiego funkcjonowania jest niezbędne – także w zakresie rozrywki.

Jaki by nie był powód tych zakupów online, można się do nich bardzo szybko przyzwyczaić, coś o tym wiem. Sam kiedyś wolałem pójść do sklepu i dotknąć towaru, który chcę kupić i co więcej chciałem go od razu zabrać ze sobą i nim się cieszyć, w miejsce oczekiwania na kuriera. Jednak, kiedy byłem zmuszony kupić jedną czy drugą rzecz przez internet i zobaczyłem, że na drugi dzień mogą ją już odebrać z pobliskiego Paczkomatu, złapałem bakcyla i już nie ma odwrotu – co mogę to kupuję teraz w sieci.

Wspominałem w tytule, że to nie tylko zakupy online zmienią nasze zwyczaje, bo podobnie będzie i z podpisywaniem umów, czy to na usługi bankowe, telekomunikacyjne czy inne, o których wielu z nas nawet nie podejrzewało, że można je zamówić czy podpisać na nie umowę online. Jako przykład podam tu podpisywanie umów na dostawę gazu, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) PGNiG podało, że w porównaniu z lutym liczba podpisanych umów online w marcu była wyższa o ponad 1000%.

Podobne możliwości zawierania umów online mają nasze telekomy, fakt, że umowę tu nadal dostarczają kurierzy, ale z kolei banki poszły już tu nieco dalej i umożliwiają założenie konta bankowego od początku do końca online na stronie lub w aplikacji mobilnej.

Tak więc myślę, że za te parę miesięcy obudzimy się w nowej rzeczywistości i kiedy pootwierają się ponownie galerie, elektromarkety czy inne sklepy, punkty obsługi stacjonarnej i salony, okaże się, że może nie zastaniemy tam pustek, ale na pewno odczuwalnie mniejszą liczbę klientów.

