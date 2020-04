Te technologie mogły zdominować świat. Koronawirus pokrzyżował im szyki

Nie twierdzę tu oczywiście, że w swiecie post-corona firmy te nie będą dalej działać. Oczywiście, będą. Zmieni się natomiast myślenie ludzi. Jestem zdania, że mając w pamięci czasy pandemii niewielu zdecyduje się np. na sprzedanie swoich 4 kółek by korzystać wyłącznie z komunikacji miejskiej bądź carsharingu.

Koronawirus pokazał nam, że zawsze potrzebny jest „backup”

Oczywiście, nie wszystkie technologie zawiodły nas na całej linii. Jest wręcz przeciwnie. Płatności mobilne czy druk 3D pomagają chronić zdrowie i życie milionów ludzi i bałbym się co by było gdyby nie one. Dlatego już teraz mogę przewidzieć, że po epidemii będziemy mogli obserwować dynamiczny rozwój np. sklepów bezobsługowych oraz rynku domowych drukarek 3D. Jest jednak jedno „ale”. Nie wiemy co przyniesie przyszłość i nauczeniu tym, żę z dnia na dzień nasze życie może stanąć na głowie, powinniśmy dużo ostrożniej podchodzić także i do tych nowinek. Nie wiadomo, czy kolejne zagrożenie nie sprawi, że to właśnie one staną się bezużyteczne.

Jeżeli koronawirus ma nas czegoś nauczyć, to (oprócz częstego mycia rąk) niech będzie to technologiczna ostrożność. Miejmy świadomość, że choć dana funkcja działa dobrze dziś, to zawsze powinniśmy mieć backup na wypadek, gdyby zjawisko na skale pandemii mogło się powtórzyć. W samym tylko 2020 r. mieliśmy już zagrożenie III wojną światową, gigantyczne pożary, a wulkan w Yellowstone zaczyna nieprzyjemnie drgać. Żyjemy w niespokojnych czasach i warto mieć to na uwadze.