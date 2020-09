Koronawirus najlepszym wspólnikiem serwisów społecznościowych. Na naszą zgubę

Instagram sprawia, że obraz naszego świata się wypacza. Widzimy tam pięknych i młodych. Zawsze bogatych no i koniecznie z serią sukcesów w rękawie. A to tylko iluzja, iluzja, którą sami sobie serwujemy i w którą bardzo chętnie i łatwo wierzymy.

Facebook sprawia, że nasz kontakt społeczny ogranicza się często do Messengera i kilku komentarzy. Grunt, że mamy setki znajomych na swojej liście.

Halo halo, Pacholczyk co w tym złego? Przecież w dzisiejszym pędzie nie ma czasu na spotkania! Lepiej tak niż wcale!

Problem w tym, że technologia, usługi internetowe, media społecznościowe sprawiły, że oczekujemy natychmiastowej gratyfikacji i to najlepiej bez wysiłku. Po co się silić na wyjście na miasto, skoro można się złapać na fejsie i pogadać. Pogadane? Pogadane! Więc co ja się czepiam? Pomimo poczucia ciągłego kontaktu i bliskości oddalamy się od siebie. Ludzie czują się bezpieczniej za ekranami swoich telefonów i komputerów, to ich strefa komfortu.

COVID-19 pogłębia problem

No i przyszedł koronawirus. Lockdown, izolacja społeczna, praca zdalna…to tak jakby wszystkie te problemy weszły na ostry cykl sterydowy.

Wiele firm rozważa przejście na tryb w pełni zdalnej pracy. Niemal każda wprowadza taką możliwość jako opcja. Z biznesowego punktu widzenia jest to rozsądne. Skoro taka sytuacja zdarzyła się raz, to może przytrafić się nam ponownie i musimy być na to gotowi. Jednak społecznie stanowi to coraz większe wyzwanie.

Wspomniana przeze mnie restauracja Burger Kinga może i jest bardzo sensowna w czasie pandemii, posiada szereg nowatorskich rozwiązań i jest zaawansowana technologicznie, ale ukazuje równocześnie pogłębiającą się patologię.