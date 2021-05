Konto walutowe w banku jest zbędne, oto dowody

Warto też dodać, że zasilenie portfela walutowego możemy zrealizować na kilka sposobów, w tym za darmo tradycyjnym przelewem bankowym. Cinkciarz.pl ma konta w wielu bankach, więc w większości popularnych instytucji będzie to traktowane jako przelew wewnętrzny, który realizowany jest natychmiast. Jeśli zależy Wam na czasie, to można zawsze skorzystać z płatności ekspresowej przy pomocy BLIKa, karty płatniczej, przelewu online (PayByLink) bądź zasilenia z portfela PayPal, Google Pay, Apple Pay, Trustly, UnionPay czy Visa Checkout. Możliwości jest sporo.

Z portfela walutowego możemy również wypłacać pieniądze w dowolnej walucie na dowolne konto, w tym również zagraniczne. W przypadku kont w walutach obcych może pojawić się prowizja, ale o jej wysokości zawsze zostaniecie poinformowani przed dokonaniem transakcji, więc nie ma tu żadnych ukrytych kosztów. To również spora zaleta względem banków, które czasami obciążają nas opłatami, których nie jesteśmy wcześniej świadomi.

Portfel walutowy spełnia poniekąd rolę naszej walutowej „bankowości” elektronicznej. Możemy w nim zarządzać środkami w różnych walutach bez ograniczeń związanych np. z niekorzystnymi kursami walutowymi, jakie oferują banki.

Pieniądze jeszcze bardziej bezpieczne

Wróćmy jednak do naszej karty wielowalutowej i kwestii dwóch sald. Jak już wspominałem, portfel walutowy jest oddzielony od rachunku karty wielowalutowej. Płacąc przy pomocy karty czy np. wybierając gotówkę w bankomacie, musimy najpierw zasilić jej rachunek, co można zrobić w kilka sekund z poziomu aplikacji w smartfonie. W ten sposób zawsze mamy kontrolę nad tym, ile pieniędzy jest dostępnych na karcie i ograniczamy ryzyko kradzieży, gdyby np. ktoś niepowołany chciał skopiować dane karty i próbować wypłacić z niej większe środki. W takiej sytuacji możemy szybko przesunąć pieniądze z rachunku karty na portfel walutowy i uniknąć większych szkód. Kartę można też przy pomocy aplikacji czasowo zablokować albo zastrzec i wyrobić sobie nawet w kilkanaście sekund nową, wirtualną wersję, co przydaje się szczególnie podczas płatności w internecie, a niebawem będzie można też korzystać z niej na telefonie i płacić zbliżeniowo.

I skoro już wspomniałem o tych płatnościach w internecie, nie raz się pewnie wam zdarzyło, że jakiś przedmiot miał kosztować kwotę X, ale ostatecznie z rachunku karty pobrano kwotę Y, która jest wyższa. W przypadku karty wielowalutowej wydawanej przez fintech Cinkciarz.pl taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo na rachunek karty przelejemy sobie tylko kwotę X. Nie musimy się też ograniczać do jednej karty. Poza wersją fizyczną można sobie również wyrobić kartę wirtualną, która doskonale nadaje się do płatności w internecie. Oddzielne limity sprawiają, że możecie czuć się bezpieczniej, podając dane dodatkowej karty w sieci, zamiast swojej podstawowej, z której korzystacie na co dzień. Przykładowo, jeśli kartę wirtualną wykorzystujecie np. tylko do płatności za jakąś subskrypcję, dajmy na to Netfliksa, to możecie ustalić limit płatności na poziomie kosztu abonamentu. Nikt nie wyda więc za jej pomocą więcej niż wynosi limit. Kartę wirtualną można również czasowo blokować, w takiej sytuacji nie można nią płacić. Dla bezpieczeństwa kartę odblokujemy w aplikacji tylko w sytuacji gdy chcemy akurat za coś zapłacić. To proste ale bardzo skuteczne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo naszych pieniędzy. I co więcej fintech Cinkciarz.pl nie pobiera żadnej opłaty za kartę wirtualną, a to wcale nie jest regułą w bankach, które i tak rzadko takie rozwiązanie oferują.