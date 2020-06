Jak przenieść zdjęcia z Facebooka do Zdjęć Google

Warto zacząć od informacji o Data Transfer Project, który istnieje od 2018 roku i uczestniczą w nim Apple, Facebook, Google, Microsoft i Twitter. Serwisy współpracują ze sobą, by zaoferować swoim użytkownikom proste narzędzia pozwalające na transfer danych pomiędzy usługami. Facebook jest jednym z najpopularniejszych miejsc, a dla niektórych osób jedynym miejscem, gdzie dzielą się zdjęciami ze znajomymi i nie tylko.

Today, we are reaching 100% rollout of our photo and video transfer tool that enables people to port their photos directly to Google Photos.

With this rollout, the tool is now available globally to everyone on Facebook: https://t.co/1pck8PQoEe https://t.co/WBCeJGmMwp pic.twitter.com/IvHSgXNpbl

— Alexandru Voica (@alexvoica) June 4, 2020