„Co się stało z naszą klasą…”. Najsławniejszy polski portal społecznościowy kończy żywot

Pomimo swojej krótkiej kariery na szczycie i długiej historii bycia raczej przedmiotem żartów i memów, myślę, że po swojej cyfrowej śmierci, Nasza Klasa będzie wspominana raczej z sentymentem. W końcu duża część kraju to właśnie tam po raz pierwszy doświadczyła co to znaczy społeczność i większość ma jakieś (mniej lub bardziej pozytywne) wspomnienia związane z portalem. Jeżeli ktoś z was jeszcze korzystał z NK.pl i ma wykupione ma na nim środki (np. eurogąbki, pamiętacie je jeszcze?) to TUTAJ przeczyta, w jaki sposób może rozliczyć się z nich z administratorami portalu.

Jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie związane z Naszą Klasą?