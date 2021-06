Koniec produkcji iPhone 12 mini? Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni mały flagowiec

iPhone 12 mini to smartfon wyjątkowy. Dostał te same funkcje co większe rodzeństwo, był od niego tańszy — i przy okazji był pierwszym niewielkim smartfonem od lat, który zawstydzał konkurencję tym co potrafi. Czy tego chcemy czy nie, lwia część modeli flagowych jedynie puchnie w oczach — i próżno na tej półce cenowej szukać mniejszych modeli. iPhone 12 mini był wyjątkiem. Trudno jednak mówić o tym, by sprzęt okazał się spektakularnym sukcesem. Już kilka tygodni po premierze pojawiały się głosy, że sprzęt cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Korzystali na tym użytkownicy zainteresowani tym niewielkich rozmiarów flagowcem, bo sprzęt szybko trafił do rozmaitych promocji.

Niestety, wiele wskazuje na to, że sprzęt okazał się na tyle mało doceniany przez klientów, że… Apple zaprzestało jego produkcji. A przynajmniej tak wynika z raportu opublikowanego przez tajwańską firmę TrendForce, którego autorzy twierdzą, że iPhone 12 mini nie jest już produkowany:

Apple ma skupić się na zwiększeniu sprzedaży trzech modeli innych niż mini z serii iPhone 12, biorąc pod uwagę fakt, że iPhone 12 Mini (który osiągnął koniec życia przed czasem w 2 kw. 21) odnotował rozczarowujące wyniki sprzedaży w porównaniu do innych modeli z rodziny iPhone 12.

— czytamy. Mówiło się od dawna, że iPhone 12 mini to niewielki procent ogólnej sprzedaży urządzeń z rodziny iPhone 12 — ma to być raptem około pięciu procent całości. Nie pomaga mu nawet wyjątkowo przystępna cena — i nieustanne promocje, które tak na dobre rozpoczęły się kilka tygodni po premierze tego modelu.

Nie ukrywam, że jestem delikatnie rozczarowany — i obawiam się o przyszłość kolejnych małych modeli. Wszystko wskazuje bowiem na to, że eksperyment (?) się nie powiódł. Pozostaje więc tylko nadzieja, że Apple zdecyduje się jeszcze w przyszłości zaserwować nam mniejsze modele swoich urządzeń…