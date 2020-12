Koniec konsol i mocnych pecetów? Streamujemy gry!

Usługi i streaming gier? Do wyboru, do koloru

Ale może być lepiej!

Zanim jednak przejdziemy do głównego dania, warto wspomnieć, że w Polsce dysponujemy już dostępem do NVIDIA GeForce Now, Gry w chmurze w ramach Xbox Game Pass Ultimate, a teraz także Google Stadia. Czego zabrakło na tej liście? Oczywiście PlayStation Now, które pomimo najwcześniejszego debiutu spośród wszystkich usług, ma teraz najwięcej dystansu do nadrobienia, ponieważ wszystkie inne pojawiły się na sporej liczbie regionów i wszystkie trzy są już w Polsce. Kiedy zagramy w gry z PlayStation na komputerze i innych urządzeniach? Nie wiemy, ale już dziś możecie uruchomić Google Stadia.

Google Stadia w Polsce! Wszystko, co musisz wiedzieć

Stadia redefiniuje gry w chmurze

Nowa usługa redefiniuje to, czym może być streaming gier, bo zamiast działać w modelu subskrypcyjnym oferując dostęp do wybranej grupy gier (Xbox i PlayStation Now) lub możliwość ich uruchamiania, jeśli mamy je zakupione w innych sklepach (GeForce NOW kompatybilne ze Steam, Epic, GOG). Stadia jest zupełnie nową platformą obok konsol i pecetów, dlatego możecie zauważyć jej logo w zwiastunach niektórych gier. Gry na Stadii kupujemy i nie ponosząc innych kosztów po prostu w nie gramy w przeglądarce, na smartfonie czy telewizorze. Jest też abonament z wybranymi tytułami dostępnymi do uruchomienia Stadia Pro, który pozwala też na podniesienie jakości streamu do 4K i dźwięku 5.1.

Grałem w najlepsze gry na leciwym sprzęcie i telefonie. Ile warta jest Google Stadia?

Wszystkie aspekty rozgrywki i kupowania gier, także w porównaniu do innych usług omawiamy z Pawłem Winiarskim w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach. Do usłyszenia!

Koniec konsol i mocnych pecetów? Będziemy tylko streamować gry?

