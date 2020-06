Nie będzie iOS 14, tylko iPhoneOS 14

WWDC 2020 rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek i wygląda na to, że będzie to całkiem ciekawe wydarzenie. Według wcześniejszych plotek, gigant z Cupertino może zapowiedzieć notebooki bazujące na architekturze ARM i plan porzucenia architektury x86. To jednak nie wszystko, Jon Prosser, który ma bardzo bogatą historię udostępnienia tzw. przecieków, czyli informacji, które później znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, zapowiada premierę iPhoneOS. Wygląda na to, że Apple chce jeszcze bardziej zaznaczyć różnicę między tabletami i smartfonami. Po tym jak rok temu pojawił się iPadOS, tak teraz ma pojawić się iPhoneOS, a iOS pewnie odejdzie w zapomnienie.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Może nie wszyscy pamiętają, ale tak naprawdę to powrót do korzeni. iOS zadebiutował podczas premiery smartfona iPhone 4. Wcześniej system na urządzeniach Apple nazywał się… iPhoneOS. Wtedy zmiana była podyktowana tym, że ten sam system trafił również na odtwarzacz iPod Touch. Zmiana nazwy to jednak tylko kwestia kosmetyczna, wszystkie wcześniejsze zapowiedzi usprawnień jakie ma wprowadzić iOS 14, znajdą się oczywiście w iPhoneOS. Można się też tego było prędzej czy później spodziewać, skoro poza iPadOS, mamy też watchOS, tvOS czy macOS.

Wprowadzenie systemu iPadOS w zeszłym roku zostało przyjęte całkiem ciepło. Tym bardziej, że nowy system znacznie zwiększył możliwości tabletów Apple, dodając między innymi obsługę nośników USB, desktopowej wersji przeglądarki Safari, wielozadaniowości, paska Sidecar czy rysika Apple Pencil. Co może wyróżniać iPhoneOS? Trudno teraz wyrokować, Apple ma w najnowszej wersji systemu skupić się na poprawie jego stabilności czy zmianach w wyglądzie i powiadomieniach. Więcej dowiemy się zapewne w poniedziałek podczas wprowadzającej prezentacji na WWDC 2020. Relację z tego wydarzenia znajdziecie oczywiście na naszych łamach.