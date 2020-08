Google mogło zagrozić Spotify i Apple, ale zaprzepaściło tę szansę

Tym bardziej, że kilka pomysłów Googlerów było naprawdę dobrych. Podobnie jak Spotify, ich Play Music pozwalało w zamian za comiesięczny abonament słuchać dowolną ilość muzyki z dostępnego katalogu. Gigantycznym lub wręcz kolosalnym atutem usługi Google byłą jednak możliwość wgrania na serwery firmy aż 20 tysięcy własnych kawałków, których można było słuchać na innych urządzeniach zupełnie tak samo, jak tych objętych subskrypcją. Co więcej, taka funkcja była całkowicie darmowa, więc jeśli dysponowaliście własną cyfrową kolekcją muzyki, to szybko mogliście ją przenieść do chmury. Google było szybsze od Apple oferując coś takiego, ale nie wykorzystało tak znakomitej zalety. Poza tym, Google jakby w ogóle nie zależało na sukcesie usługi, bo reklam, promocji i partnerów było jak na lekarstwo.

Google Play Music nie radziło sobie najlepiej

Jeśli ktoś nie został wprost poinformowany przez inną osobę zaznajomią z tematem, to wiedza o istnieniu Google Play Music była śladowa wśród klientów. Apple użyło najsilniejszego katalizatora, jakim dysponowało – preinstalowana aplikacja Muzyka to wrota do Apple Music. Google pozwalało partnerom na udostępnianie własnych aplikacji do muzyki, a producenci sprzętu skrzętnie to wykorzystywali. Duża część klientów wybierze pierwszą podsuniętą im pod nos usługę, która nie będzie sprawiać problemów, a Google tego w ogóle nie wykorzystało.

