Zwieńczenie dramy o nic. Nikt nie będzie już banował TikToka

Cała ta sytuacja pokazała, co może być efektem tak dużej władzy w rękach jednostki. Ban dla TikToka był zagrożeniem jak najbardziej realnym i o ile nie przepadam za tą platformą, to nie chciałbym, by czyjś biznes upadł przez arbitralną decyzję innego człowieka. Obostrzenia miały być kolejnym pokazem siły i elementem geopolitycznej gry, która (na szczęście) nie doszła do skutku. O ile nowy prezydent również nie przepada za Chinami, jestem przekonany, że w najbliższym czasie nikt nie powróci do idei banowania konkretnych firm tylko ze względu na ich pochodzenie, a może nawet – cofnie już wydane zakazy.

Jak odbieracie decyzje o zostawieniu TikToka w spokoju?