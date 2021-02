Koniec aktualizacji bezpieczeństwa wybranych Samsung Galaxy A oraz Galaxy J

Samsung Galaxy A – tańsza seria urządzeń koreańskiego giganta – cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Szczerze mówiąc, ani trochę mnie to nie dziwi — ich recenzje są nad wyraz pozytywne, a to w dużej mierze… po prostu solidne smartfony, które lwiej części konsumentów w zupełności wystarczą. I to na co najmniej kilka lat.

Ostatnie zapowiedzi Samsunga związane ze wsparciem ich nowych urządzeń napawają optymizmem. I mam tu na myśli nowe wersje systemu Android, które otrzymają ich smartfony (zobacz: Tylko te smartfony Samsunga dostaną aktualizacje przez trzy generacje). W przypadku poprawek bezpieczeństwa ten czas bywa znacznie dłuższy. Lista na oficjalnej stronie producenta została jednak zaktualizowana i zniknęły z niej nowe poprawki związane bezpieczeństwem dla następujących modeli:

Samsung Galaxy J3 Pop

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy A7 2017.

Jak widać – mowa tu o urządzeniach które czasy świetności mają już za sobą. Galaxy J3 Pop debiutował w roku 2016, zaś trzy kolejne modele trafiły do sprzedaży rok później.

Na tym jednak jeszcze nie koniec — bowiem uwielbiany model Samsung Galaxy A8 2018 zmienia częstotliwość poprawek bezpieczeństwa. Dotychczas smartfon dostawał takowe raz w miesiącu, teraz może liczyć na nie raz na kwartał. Model Galaxy A8s zaś wciągnięto na listę innych regularnych aktualizacji.

Bez wielkich dramatów – jednak właściciele tych konkretnych modeli mogą właśnie dostać dodatkowy powód, by rozglądać się za nowszym modelem smartfona. W końcu pięć lat w świecie technologii to szmat czasu.