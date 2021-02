Konferencje – dlaczego tylko Apple robi je dobrze

Pracując w Antywebie często jesteśmy gośćmi na konferencjach. W ostatnim roku (może powinienem powiedzieć, że latach, skoro za chwilę dobijemy do pierwszej rocznicy wprowadzenia „chwilowych obostrzeń”) są to oczywiście konferencje wirtualne, co jednak daje wszystkim organizatorom równe pole do popisu. I muszę przyznać, że w tym momencie widać chyba najmocniejsze różnice w tym, jak poszczególne marki podchodzą do tematu i dlaczego tylko jedna z nich naprawdę robi to dobrze. I tak, w tym momencie mam na myśli Apple. Zanim jednak napiszecie, że oto kolejny bloger próbuje się podlizać firmie, zachęcam do zerknięcia na ten krótki materiał, podsumowujący, dlaczego coś takiego jak kult Apple w polskiej blogosferze tech zwyczajnie nie występuje. Szczerze? Życzyłbym sobie, żeby w tym temacie wszyscy mieli właśnie takie podejście, jak firma z Cupertino – moja praca byłaby wtedy znacznie przyjemniejsza.

No dobrze, więc dlaczego Apple w tym temacie wygrywa?

Inni mówią JAK coś zrobili, Apple mówi DLACZEGO to zrobiło

Będę tu porównywał do siebie 3 ostatnie premiery smartfonów z największych stajni: Samsunga (S21), Xiaomi (Mi11) i Apple (iPhone 12). Widać tutaj, jak bardzo te firmy różnią się podejściem do tego, na co chcą położyć nacisk. W największym skrócie, jeżeli Samsung i Xiaomi chcą zaznaczyć, że jakiś aspekt ich produktu ma być istotny dla użytkownika, zazwyczaj robią z tego kilkuminutową tyradę na temat tego, ile pracy musieli włożyć w to, by coś zrobić czy zaprojektować. Na ostatnich konferencjach widać to było aż za mocno, ponieważ niesamowicie dużo czasu było poświęcone kolorowi Samsunga S21 Ultra oraz kształcie i kolorom obudowy Mi 11. Przez cały ten czas prowadzący nie zająknęli się nawet słowem o powodach takich, a nie innych decyzji oraz tym, co taki a nie inny design daje użytkownikom, ba – sami użytkownicy wydali się być kompletnie wycięci z procesu projektowego. Wyglądało to tak, jakby samo pokazanie technologicznego zaawansowania produktu sprawi, że użytkownicy będą go pożądać.