Konferencja I/O Google odwołana także online. Powód? Koronawirus

Konferencja I/O Google to doroczna impreza podczas której deweloperzy dowiadują się o obecnych i planowanych działaniach giganta z Kalifornii. W tym roku jednak, ze względu na rozprzestrzeniającego się Koronawirusa, wydarzenie zostało na początku marca odwołane. Google zapowiedziało jednak, że znajdzie sposób, by przekazać zainteresowanym wszystkie potrzebne im informacje i planowało zorganizować I/O w formie streamu online. Najnowsze informacje jakie przekazała firma dają jasny sygnał, że w świetle najnowszego rozporządzenia stanu Kalifornia nie ma szans, by konferencja odbyła się w jakiejkolwiek formie.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020