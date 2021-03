Według styczniowych danych Eurostatu, 24% polskich firm korzysta z chmury, gdzie dla unijnych przedsiębiorstw stopień adopcji chmury wynosi średnio 36%.

Oczywiście rzecz zupełnie inaczej ma się w przypadku startupów, dla których chmura i podejście cloud native, w pełni wykorzystujące zalety architektury cloud computing, są często pierwszym wyborem. Przemawia za tym kilka koronnych argumentów: elastyczność, brak długoterminowych zobowiązań, możliwości szybkiego uruchamiania nowych usług i testowania rozwiązań oraz aspekty finansowe.

A te, zwłaszcza dla startupów, czasem okazują się niezwykle kuszące. Najwięksi dostawcy usług chmurowych mają bowiem swoje programy wsparcia dla startupów, oferując kredyty na infrastrukturę o całkiem sporej wartości.

Mariusz Juszczyk, jeden z organizatorów eventu z ramienia Hostersi Sp. z o.o.:

Z jednej strony zaprosiliśmy przedstawicieli największych chmurowych dostawców w rodzaju Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure i OVHcloud, by opowiedzieli, jak wyglądają ich programy wsparcia dla startupów, na co konkretnie mogą liczyć młode firmy technologiczne i jakie kryteria powinny spełnić.

Z drugiej strony, postanowiliśmy oddać głos przedstawicielom samych startupów, by opowiedzieli o swojej przygodzie związanej z chmurą, jak wyglądała ich droga do cloud computingu, jakie konkretne rozwiązania wykorzystują w swoich aplikacjach i jak przekłada się to na ich biznes. Na scenie pojawią się przedstawiciele uznanych marek, jak Patronite, Vodeno, Cyberus Labs i VivaDrive.