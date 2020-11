Konferencja Apple „One More Thing” już dzisiaj. Gdzie oglądać i czego się na niej spodziewać?

Tej jesieni Apple nas rozpieszcza i serwuje comiesięczne konferencje. We wrześniu były iPady, w październiku iPhone’y, a w listopadzie czas na danie główne — i jedne z najbardziej wyczekiwanych od nich produktów: komputery z nowymi układami. Apple wiosną zapowiedziało nowy rozdział w historii firmy: zamiast układów Intela w ich komputerach znajdą się autorskie czipy oparte na architekturze ARM. Cała prezentacja odbędzie się już dziś, o godzinie 19 polskiego czasu. Oczywiście wszystkie nowości będzie można śledzić na żywo!

Gdzie oglądać konferencję Apple poświęconą komputerom Mac z układem ARM?

Tradycyjnie już konferencję Apple można oglądać na YouTube. Na oficjalnym kanale Apple został już udostępniony film — i trwa odliczanie do „godziny zero”:

Z doświadczenia jednak wiem, że lepszej jakości (i mniej kapryśny, choć dostępny na znacznie mniejszej palecie urządzeń) stream dostępny będzie także na oficjalnej stronie Apple.

Nowe komputery Apple zobaczymy dziś wieczorem — a co poza nimi?

Tego że na dzisiejszej konferencji zostaną zaprezentowane nowe komputery Mac jesteśmy pewni. Ale ostatnie plotki sugerują, że na prezentacji miałyby pojawić się także „pastylki” z lokalizatorem o których informacje dostawaliśmy od wielu miesięcy. Chodzi oczywiście o Apple AirTag. Prawdopodobnie nie zabraknie też wieści na temat aktualizacji do najnowszej wersji systemu (wersja GM już trafiła do użytkowników bety), a kto wie — może znajdzie się miejsce jeszcze dla jakiejś niespodzianki i tytułowego „One More Thing”?