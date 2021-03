Usługi Google to najbardziej popularne usługi w chmurze w naszym kraju. Najbardziej popularną jest z pewnością poczta Gmail, ale z racji przodującego w Polsce mobilnego systemu Android na naszych smartfonach, również i Google Zdjęcia oraz Dysk Google z dokumentami czy różnego rodzaju plikami, które gromadziliśmy od dłuższego czasu.

Niezależnie od tego, z której z tych usług korzystacie najbardziej, wszystkie z nich wliczają się do współdzielonego miejsca na dane w darmowej wersji z limitem 15 GB. Ci z Was, którzy dokonali sprawdzenia zabezpieczeń na koncie Google w 2015 i 2016 roku mają do dyspozycji 19 GB.

W zeszłym roku przeniosłem się do ekosystemu Apple, a więc nie wchodzi w rachubę u mnie płacenie podwójnie za miejsce na dane w chmurze. Zdjęcia z Google Zdjęcia przeniosłem i uporządkowałem w Apple Zdjęcia, ważne dane wrzuciłem do iCloud Drive, ale pozostała kwestia Gmaila, z którego nie potrafię zrezygnować na rzecz Apple Mail.