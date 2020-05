Komputery kwantowe, jaki wpływ będą miały na nasze życie?

Dziwny jest ten świat (kwantowy)

Po przeczytaniu pierwszego zdania wiele osób pewnie zamknęło w strachu i pośpiechu tę stronę. Tych jednak, którzy mają jednak nieco większy głód wiedzy i nie boją się pobrudzić swoich zwojów mózgowych odrobiną wysiłku umysłowego, zapraszam do dalszej lektury.

Świat fizyki kwantowej jest miejscem, gdzie zachodzą zjawiska tak dziwne i abstrakcyjne, że większość ludzi omija tę dziedzinę szerokim łukiem. No cóż, nikt nie mówił, że wszystko w naszym wszechświecie jest proste i daje się łatwo wytłumaczyć. Warto jednak mieć na uwadze, że wszystko, co nas otacza, a także my sami na poziomie atomowym, jest zbudowane i funkcjonuje właśnie według reguł tego dziwnego świata mechaniki kwantowej.

Oprócz tego, że jest dziwny i niezrozumiały to jeszcze opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. Większość rzeczy w mechanice kwantowej jak na przykład położenie elektronu w przestrzeni na orbicie atomu da się określić jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. To z kolei prowadzi do wniosku, że taki elektron może znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie, z pewnym prawdopodobieństwem. Żeby było jeszcze dziwniej elektron, którego wyobrażamy sobie jako mikro cząstkę, może zachowywać się jednocześnie jako obiekt punktowy, na przykład pocisk wystrzelony z broni, oraz jako fala rozchodząca się w przestrzeni, jak na przykład fale na wodzie po wrzuceniu do niej kamienia, a to wszystko zależnie czy dokonujemy obserwacji (pomiaru), czy też nie. Co stanowi słynny eksperyment Younga.

Za odkrycie, dlaczego tak jest, czeka na Was nagroda Nobla. Nikt tak naprawdę jeszcze nie odkrył wszystkich tajemnic, jakie kryje świat kwantowy, nawet Albert Einstein. Jakby tego było mało, w mechanice kwantowej istnieje zjawisko splątania kwantowego. W zjawisku tym dwie cząstki, na przykład nasze elektrony, zachowują się dokładnie tak samo, jak można powiedzieć, posiadają taką samą informację, oddalone od siebie teoretycznie na dowolną odległość. Co stanowi podstawę teoretyczną do teleportacji, o której to jak sądzę, na pewno wszyscy słyszeli. Fenomen ten ma również zastosowanie właśnie w działaniu komputerów kwantowych.

Poniżej komputer kwantowy IBM Q na targach CES 2020