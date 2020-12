Myślicie, że widzieliście już wszystko? Na tym PC i zagracie, i podgrzejecie sobie obiad…

Branża IT i marketing często przecinają się ze sobą. Wszak kto zna dziś lepszy gadżet z logo firmy niż powerbank czy pendrive? Niektóre firmy nie poprzestają jednak na tym i chcą się wyróżnić z tłumu. Wtedy powstają konsole czy PC, które mają wyglądem przypominać promowaną markę. Co jakiś czas mamy też takie firmy, które za nic mają konwenanse i odpalają prawdziwą marketingową petardę. Jedną z tych firm jest KFC, które stwierdziło najwyraźniej, że funkcjonalność zwykłego peceta to dla nich za mało, dlatego też postanawiają zrobić swojego, wzbogaconego zgodnie z duchem firmy.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

KFC stworzyło PC do podgrzewania jedzenia

Nie, to nie jest żart. KFC połączyło siły z firmą CoolerMaster i pokazało światu KFConsole, czyli gamingowy pecet sygnowany marką fastfoodu. I to nie byle jaki pecet. Nie znamy co prawda jego specyfikacji, ale firma zarzeka się, że potrafi osiągać w grach nawet 240 fps w 4K i ma wsparcie la raytracingu. To, co jednak jest najbardziej wyjątkowe to fakt, że wewnątrz urządzenia znajduje się specjalna wysuwana półeczka, na której możemy położyć.. udka z KFC. Komputer został zaprojektowany w taki sposób, by ciepłe powietrze z procesora i karty graficznej uderzało włąśnie tam i podgrzewało wszystko co się tam znajduje.

Niestety, KFC nie powiedziało, jak takie rozwiązanie wpływa na wydajność całego układu, ani też – co się stanie jeżeli fragmenty jedzenia dostaną się do wnętrza komputera. Oczywiście całość nie jest niczym więcej tylko zabawną ciekawostką i bardzo fajnie, żę KFC nie boi się inwestować w rzeczy, które nie do końca przełożą się na sprzedaż.

Jestem ciekaw – jaką grę na takim komputerze odpalilibyście jako pierwszą?

Źródło