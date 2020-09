Kolekcjoner pokazał intrygujący prototyp Xperii Play 2

Prototypy urządzeń, które nie trafiły ostatecznie do produkcji, są chodliwym towarem kolekcjonerskim. Dzięki ludziom wyłapującym je na aukcjach możemy poznać trochę „kuchni” technologicznej producentów czy pochylić się nad często bardzo ciekawymi i odważnymi koncepcjami projektantów. Patrząc na niektóre urządzenia tego typu, ma się wrażenie, że firmy do produkcji często kierują nie te projekty, co trzeba. Nie inaczej jest z pokazanym nie dawno prototypem Sony Ericsson Xperia Play 2.