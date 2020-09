Rekomendacje i sugestie na VOD nie działają jak należy

System rekomendacji i sugestii to jeden ze znaków charakterystycznych serwisów VOD. Każda z platform zaznacza, jak skuteczne są jej algorytmy, dzięki którym widzowie nie będą musieli na własną rękę poszukiwać nowych filmów i seriali do oglądania, bo te będą serwowane im pod nos. W tle mają działać setki, jeśli nie tysiące znaczników oraz zaawansowane mechanizmy, by lista propozycji była personalizowana i gotowa dla każdego z widzów z osobna. W teorii to wszystko brzmi naprawdę dobrze, ale po tylu latach używania usług VOD wiem, że wśród platform nie ma perełki, której obietnice miałyby tak duże pokrycie w rzeczywistości.

Wraca temat podwyżek cen za Netflix. Jesteście gotowi zapłacić więcej?

Netflix zaczął budować swój system jeszcze w czasach, gdy był wysyłkową wypożyczalnią płyt DVD, a dzisiaj przez niektórych nazywany jest liderem w kategorii personalizacji. Być może robi to najlepiej, co nie oznacza, że nie zawodzi. Od wielu miesięcy w kółko widuję te same produkcje wśród proponowanych tytułów, podczas gdy w innych miejscach (sieci społecznościowe i serwisy typu Upflix.pl) łatwo natrafić na całe mnóstwo produkcji, o których dostępności moglibyśmy się w ogóle nie dowiedzieć. Pewnym wyjściem z tej sytuacji jest założenie innego profilu, który nie będzie skażony naszym gustem, a wtedy będzie można liczyć na inne rekomendacje.