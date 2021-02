Stało się, mamy kolejną generację remasterów. Jak radzi sobie Kolekcja Nioh na PS5?

Kolekcja Nioh to zestaw, w którego skład wchodzą odświeżone wersje dwóch świetnych gier – Nioh i Nioh 2 nazwane odpowiednio Nioh Remastered: The Complete Edition oraz Nioh Remastered 2: The Complete Edition. W przypadku obu gier otrzymujemy również wszystkie wydane do tej pory rozszerzenia, a całość dostosowano do PlayStation 5, czyli najmocniejszej konsoli Sony. Jeśli jednak spodziewacie się ogromnych zmian, możecie poczuć rozczarowanie, szczególnie jeśli chodzi o oprawę graficzną. No i naprawdę, remaster gry z ubiegłego roku?

Oba tytuły można uruchomić w kilku różnych trybach dostosowanych do posiadanego ekranu. Jest 4K, jest 120 fps, ale również 1080p 60 fps jeśli jakimś sposobem podłączacie PS5 do ekranu z taką rozdzielczością. I to właśnie zwiększona płynność jest największym atutem Kolekcji Nioh, bo mimo ciągłego przecierania okularów nie zauważyłem by któraś z gier zyskała lepszą oprawę. Najbardziej czuć to w przypadku Nioh z 2017 roku, który nijak się ma do produkcji, które już pojawiły się na PlayStation 5 i przeskok z Demons Souls czy Assassin’s Creed Valhalla, w które ostatnio namiętnie gram było jak podróż do minionej generacji. Jeśli nawet są jakieś wizualne zmiany, to wyłapią je chyba tylko maniacy pierwszej części. Owszem, wyższa rozdzielczość oznacza więcej detali i lepszą ostrość, ale na dobrą sprawę to wizualnie ta sama gra.