Miniony rok upłynął nam na kontrolach PiP czy straszeniu zaostrzeniem zakazu handlu, który miałby zacząć obowiązywać również sklepy Żabka czy inne sklepy, które stały się placówkami pocztowymi.

Nic takiego się nie stało, do jesiennych wyborów parlamentarnych rządzący postanowili nie denerwować już Polaków. To być może przyczyniło się do tego, że emocje opadły i jak pokazuje ostatnie badanie z lutego 2020 roku, przeprowadzone przez Havas Media Group – Intelligence Team, mimo dalszego ograniczenia handlu w niedzielę w porównaniu z rokiem 2019, niewiele się zmieniło w odbiorze tego faktu przez Polaków.

Blisko połowa Polaków jest przeciwna ograniczeniom handlu w niedziele, obowiązującym od początku 2020 roku i ocenia je negatywnie, z kolei pozytywne głosy płyną od ponad 35% społeczeństwa.

Jednak nadal to jest ten sam odsetek badanych, co w zeszłym roku, opowiadający się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę, ściślej mówiąc tylko nieznacznie się zwiększył – z 46% rok wcześniej do 47,7% obecnie (najwięcej w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 60%), przy jednoczesnym i również nieznacznym spadku osób nie zgadzającym się na zniesienie zakazu – z 38,5% w 2019 roku do 36,2% w 2020 roku.

Anna Ostrowska, Insight Specialist w Havas Media Group:

Zakaz handlu obowiązuje od 2018 r., w tym roku poza kilkoma wyjątkami, obejmie już wszystkie niedziele w miesiącu. Nasze badania pokazują, że nastawienie Polaków do zakazu handlu w niedziele nie zmienia się znacząco. Polacy wciąż deklarują, że chcieliby zniesienia zakazu handlu, a nowe zaostrzanie przepisów oceniają negatywnie. Mimo że stopniowo przyzwyczailiśmy się do braku możliwości zakupów w niedziele i planujemy zakupy wcześniej, to dla 1/3 Polaków stanowi on w dalszym ciągu duże utrudnienie.

Również w podobny sposób radzimy sobie z zamkniętymi sklepami w niedziele. Ponad połowa Polaków robi z tego względu większe zakupy w sobotę lub jeszcze w tygodniu, a jedynie nieco ponad 11% udaje się w poszukiwaniu otwartych sklepów w ten wolny dzień – są to głownie młodzi mężczyźni do 34. roku życia.

Zakaz handlu nie wpłynął zbytnio na ograniczenie konsumpcji, a nawet odsetek osób, które uważają, że mniej kupują dzięki takim obostrzeniom, zmalał w porównaniu z rokiem ubiegłym z 22,7% do obecnych 19,1%.

Na koniec zerknijmy na utrudnienia. Tu podobnie jak rok temu na utrudnienia związane z zakazem handlu w niedzielę narzeka 35% badanych, głównie młodych mężczyzn do 24. roku życia oraz mieszkańców większych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców (ponad 50% badanych). Nieznacznie spadł też odsetek osób, które odczuwają negatywne skutki związane z wprowadzeniem zakazu – z 46,8% w 2019 roku do 45,5% w 2020 roku.

Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w lutym 2020 r. na ogólnopolskim panelu badawczym wśród 1122 dorosłych Polaków. Metodologia: CAWI Wielkość próby: n=1122. Fieldwork: luty 2020.

