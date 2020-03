Omówmy sobie w takim razie najpierw napęd, bo to chyba najbardziej fascynujący element tego modelu. Centralnie umieszczony silnik spalinowy nie posiada tradycyjnego wałka rozrządu, zaworami w cylindrach steruje komputer przy pomocy specjalnych siłowników, dzięki czemu silnik może pracować w różnych trybach. Pozwala to nie tylko na redukcję emisji spalin, ograniczenie zużycie paliwa czy zapewnienie większej mocy wtedy gdy jest to konieczne, ale również na odłączanie poszczególnych cylindrów. Co więcej silnik napędzany może być etanolem lub metanolem i wtedy bardzo mocno zbliża się do samochodów zeroemisyjnych. Oczywiście można do ogromnego baku (75l) nalać również tradycyjną benzynę bezołowiową. Dzięki zastosowaniu dwóch turbosprężarek moc maksymalna tej jednostki to 608 KM, a moment obrotowy 600 Nm.

To jednak tylko początek, bo do tego mamy jeszcze 3 silniki elektryczne, dwa napędzające tylne koła o mocy 507 KM każdy oraz jeden zamontowany przy silniku spalinowym o mocy 405 KM, który napędza wspólnie z nim przednie koła. Maksymalna moc całego układu to 1727 KM, a moment obrotowy dochodzi do monstrualnych 3500 Nm. Wbudowane baterie mają pojemność 16,6 kWh i powinny pozwolić na przejechanie około 50 km w trybie elektrycznym. Co więcej przy napędzie elektrycznym prędkość maksymalna to… 300 km/h. Przy zatankowanym do pełna baku można podobno przejechać nawet 1000 km. Co ciekawe napęd przenoszony jest przez bezstopniową skrzynię KDD (Koenigsegg Direct Drive) na wszystkie koła, które są skrętne.