Kody do The Sims 4 – Niektóre nie zmieniły się od 2000 roku

Każdy, kto kiedykolwiek zanurzył się w świecie The Sims, wie, że kody to nieodłączny element zabawy od 2000 roku. Wiele osób uznaje je za oszustwo, ale przecież sami twórcy zachęcają na swojej stronie do ich używania. Osoby urodzone w okolicach lat 90. obudzone w środku nocy mogłyby wyrecytować niektóre z kodów. Warto więc sprawdzić, jak ułatwianie sobie gry wygląda w 2024 roku – w przypadku The Sims 4.

Marzysz o domu marzeń dla swoich Simów, ale ogranicza Cię budżet? A może chcesz kontrolować ich potrzeby, kariery i relacje w bardziej precyzyjny sposób? Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z The Sims 4, czy jesteś doświadczonym graczem, który chce odkryć nowe możliwości gry, kody są kluczem do jeszcze większej kreatywności i kontroli całej zabawy. Niezależnie do tego, czy grasz na komputerze, czy na konsoli, poniżej znajdziesz kilka sztuczek na ułatwienie sobie rozgrywki.

Jak wpisywać kody w The Sims 4 na komputerze?

Aby rozpocząć swoją przygodę z kodami w The Sims 4 na komputerze, potrzebujesz wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, otwórz grę i upewnij się, że jesteś w trybie rozgrywki. Następnie otwórz konsolę kodów, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl+Shift+C (na komputerze Mac będzie to analogicznie Cmd+Shift+C). Po wykonaniu tej kombinacji, na ekranie pojawi się okno konsoli kodów, w którym możesz wprowadzać określone komendy.

Kody na pieniądze w "Simsach"

Każdy gracz wie, że simoleony są kluczową walutą w świecie The Sims 4 (choć Taco Hemingway w utworze Art-B zaliczył drobną wpadkę, rapując o "simoleanach"). Aby szybko zdobyć fundusze dla swoich Simów, możesz skorzystać z prostych kodów. Wpisz „rosebud” lub „kaching”, aby otrzymać 1000 simoleonów. Jeśli nie masz zamiaru się rozdrabniać, wpisz „motherlode”, aby dostać aż 50000 simoleonów na raz.

Darmowe domy w The Sims 4

Planujesz przenieść swoją rodzinę do nowego domu, ale ceny nieruchomości Cię odstraszają? Nic prostszego! Za pomocą kodu „FreeRealEstate On” możesz umożliwić swoim Simom wprowadzenie się do każdej nieruchomości na mapie bez konieczności płacenia. Gdy już znajdziesz wymarzony dom, wpisz po prostu „FreeRealEstate off”, aby wyłączyć ten tryb i wrócić do normalnego trybu kupowania nieruchomości.

Nowe przedmioty związane z karierą w The Sims 4

Niektóre przedmioty powiązane z karierą Simów nie są dostępne od razu. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby odblokować je za pomocą kodu. Wystarczy przejść do trybu budowania, otworzyć konsolę kodów i wpisać „bb.ignoregameplayunlocksentitlement”. To pozwoli Ci na korzystanie z przedmiotów, zanim Twoje Simy osiągną odpowiedni poziom kariery.

Brudne i czyste obiekty w świecie Simów

Wystarczy włączyć konsolę kodów, wpisać „testingcheats true”, a następnie przytrzymując klawisz Shift, kliknąć wybrany obiekt. Teraz możesz wybrać opcję „Zabrudź” lub „Wyczyść”, aby zmienić stan obiektu zgodnie z Twoimi preferencjami.

Teleportacja Simów

Czasami chcesz szybko przemieścić bohatera w inne miejsce. Istnieje kod, który pozwoli Ci na teleportację. Wpisz „testingcheats true”, a następnie, przytrzymując klawisz Shift, kliknij ziemię w miejscu, do którego chcesz się teleportować i wybierz „Teleportuj się tutaj”.

Uszczęśliwianie Simów

Włącz konsolę kodów, wpisz „testingcheats true”, a następnie, przytrzymując klawisz Shift, kliknij wybranego Sima lub Simkę. Teraz możesz wybrać opcję „Uszczęśliw”, aby natychmiastowo zaspokoić wszystkie ich potrzeby i poprawić nastrój.

Porównanie kodów do The Sims 4 na komputerze i konsoli

Istnieją pewne różnice w używaniu kodów na konsoli, w porównaniu z komputerem. Niektóre z nich, na PS4 i Xbox One mogą wyłączać zdobywanie osiągnięć i trofeów w bieżącym zapisie gry. Jednakże, jeśli chcesz korzystać z kodów bez ograniczeń, po prostu utwórz nowy zapis gry.

Kody do The Sims 4 na PlayStation 4 oraz Xbox One

Jeśli grasz na konsoli PlayStation 4 lub Xbox One i chcesz wprowadzić kody, nie ma potrzeby martwienia się o brak klawiatury. Aby otworzyć konsolę kodów, wystarczy przytrzymać wszystkie cztery bumpery/triggery naraz (L1, L2, R1 oraz R2 na PlayStation lub LB, LT, RB oraz RT na Xboxie).

Kody do The Sims 4 w trybie budowania (PS 4 / Xbox One)

W trybie budowania masz do dyspozycji szereg przydatnych kodów, które ułatwią tworzenie i dostosowywanie Twojego świata Simów. Na przykład, wpisz „bb.enablefreebuild”, aby móc budować wszędzie, nawet na zablokowanych parcelach. Kod „bb.ignoregameplayunlocksentitlement” odblokowuje wszystkie nagrody zawodowe w trybie kupowania, a „bb.moveobjects” usuwa ograniczenia dotyczące umieszczania przedmiotów, co daje Ci większą swobodę w aranżowaniu wnętrz. Dodatkowo, kod „bb.showhiddenobjects” pozwala na odkrycie wszystkich ukrytych przedmiotów w grze, które normalnie nie są dostępne w katalogu budowania lub kupowania.

Kody do The Sims 4 w trybie życia (PS 4 / Xbox One)

W trybie życia kody dają Ci kontrolę nad różnymi aspektami egzystencji Twoich Simów. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swoje fundusze, awansować w karierze, czy po prostu zmienić nastrój Simów, kodowanie jest kluczem do osiągnięcia swoich celów. Na przykład, wpisz „freerealestate on”, aby uczynić wszystkie domy dostępne za darmo. Możesz również użyć kodów dotyczących pieniędzy, takich jak „kaching”, „rosebud”, lub „motherlode”, aby szybko zdobyć nowe simoleony i ułatwić rozwój swojej rodziny Simów.

Ponadto, kody karier pozwalają Ci kontrolować ścieżkę zawodową Twoich Simów, dając Ci możliwość awansu lub degradacji w wybranej branży. Kod „aspirations.complete_current_milestone” umożliwia ukończenie bieżącego etapu aspiracji, co może być przydatne w dążeniu do osiągnięcia życiowych celów Twoich Simów.

Nie zapominaj również o kodach dotyczących potrzeb bohaterów. Na przykład, wpisz „sims.fill_all_commodities”, aby zaspokoić wszystkie potrzeby aktywnych Simów, lub „sims.remove_all_buffs”, aby przywrócić neutralny nastrój.