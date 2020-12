Kody do gier niekoniecznie są przeznaczone głównie dla graczy – musicie wiedzieć o tym (o ile nie wiecie), że taki produkt jak gra – musi zostać przetestowany. A testowanie późniejszych etapów bez możliwości szybkiego przeniesienia się do nich jest trudne. Tak samo jak ogrywanie tytułu o wysokiej trudności – wystarczy wpisać odpowiednie kody (które są wytworem deweloperów… dla deweloperów i testerów) i sobie nieco pracę ułatwić. Na tym rzecz polega. Jeżeli myśleliście kiedyś, że kody do gier to ukłon w stronę graczy, to trochę nie tak to działa. Z reguły producenci gier, po jakimś czasie od premiery publikowali kombinacje do przetestowania tak, aby mniej wprawieni gracze (lub żądni eksperymentowania) mogli sobie nieco rozgrywkę umilić.

No, dobra. Ale co się stało z kodami?

Wiecie, kiedyś gry były SERIO trudniejsze. Mam ostatnio fazę na Fallout 1 i 2 i muszę przyznać, że zabawa w tych tytułach to nie spacerek przez Pustkowia. Spacerek to był w Fallout 3, New Vegas (poza Kazadorami…) i w „czwórce”. Nawet słabą postacią mogłem wyskoczyć na jakiegoś „koksa” i wykorzystując jakąś tam taktykę spuścić mu sowity wpierdziel. A potem zabrać jego graty i bawić się dalej. W Fallout 2, wyskoczenie na Franka Horrigana postacią o niskim levelu i ze słabym ekwipunkiem to samobójstwo. No, chyba, że sobie podrasujesz save’y (co często robiłem w Fallout 1 po wizytowaniu „Blasku” – kiedy to przez napromieniowanie ginąłem tuż po opuszczeniu lokacji). Oszustwo – ale jakże dla mnie ważne, skoro raz po raz grałem na jednym slocie zapisu gry…

Dzisiaj gry w zdecydowanej większości prowadzą gracza za rączkę, tłumaczą wszelkie mechaniki oraz proponują przeróżne tutoriale. Co więcej, jeżeli gdzieś utknęliśmy, gra prawdopodobnie postara się nas wyciągnąć z tego miejsca – żebyśmy się nie znudzili graniem. Poza tym, jest jeszcze internet i fora (albo Reddit), tam ludzie całkiem szybko rozpracowują nawet bardzo „nowe” tytuły i zapewniają pomoc w przypadku problemów z przejściem. Kiedyś było odrobinę inaczej pod tym względem, trzeba było poświęcić nieco więcej czasu na poszukiwania odpowiedzi.