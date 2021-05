Kindle od lat są dla wielu synonimem czytników e-booków. I choć coraz więcej mówi się o produktach innych marek — zwłaszcza w kontekście abonamentów z książkami, gdzie na Androidzie są one dużo przyjemniejsze w obyciu — to jednak przed nimi jeszcze długa droga. Mają one jeden niezaprzeczalny as w rękawie na tle czytników Amazona: różnorodność. Urządzenia konkurencji oferują nie tylko inne systemy, ale także można wybierać i przebierać w półkach cenowych i rozmiarach — a przecież są także sprzęty nieśmiało oferujące kolorowe ekrany (zobacz: recenzja PocketBook Color). Brakuje w portfolio internetowego giganta dużego czytnika e-booków. Kindle DX (oferujący 9,7-calowy ekran) trafił do sprzedaży w 2009 roku i wycofano go trzy lata później, obecnie największym jest 7-calowy Kindle Oasis. Większych ekranów w ich ofercie już nie znajdziemy, ale u konkurencji — tak. Oto Kobo Elipsa!

Zobacz też: W jaki czytnik ebooków warto się wyposażyć? Ranking Antyweb

Kobo Elipsa: nowy czytnik Kobo z ekranem o przekątnej 10,3″

Kobo Elipsa to najnowszy (i dotychczas największy) czytnik kanadyjskiego producenta e-booków. Zaoferuje on 10,3-calowy ekran o rozdzielczości 1404 x 1872 pikseli (co dalej 227 PPI). Urządzenie wyposażone zostało w 1 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci na dane oraz baterię o pojemności 2400 mAh. Aby było łatwiej zarządzać wszystkimi notatkami, użytkownicy otrzymują do swojej dyspozycji aplikację Dropbox, dzięki czemu łatwo będą mogli wymieniać treści. Tym co dodatkowo pozwoli mu się wyróżnić na tle rynkowej konkurencji jest niewątpliwie stylus, pozwalający w prosty sposób podkreślać, notować i dodawać oznaczenia, jak gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwą papierową książką i ołówkiem. Warto również mieć na uwadze, że twórcy obiecują pełne wsparcie dla OCR, co ma pozwolić w prosty sposób przekształcać odręczne notatki na komputerowy tekst. Ale przecież notatki przy książkach to jeszcze nie wszystko — skoro już mamy dotykowy ekran i stylus, można będzie ten czytnik wykorzystywać w formie elektronicznego notatnika, bez potrzeby sięgania w tym celu po dodatkowe urządzenia. A takie na rynku już są — z ekranami e-ink właśnie, ot chociażby reMarkable 2, którego reklamy w social mediach kilka miesięcy temu wyskakiwały na każdym kroku. Warto jednak mieć na uwadze, że to sprzęt na którym także można poczytać, ale jednak projektowany był przede wszystkim z myślą o notatkach.