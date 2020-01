Na początek jednak, klienci Banku Millennium będą mogli tylko wyświetlić stan konta oraz sprawdzać historię transakcji na dodanych rachunkach z wymienionych wyżej banków.

Co trzeba zrobić, by dodać podgląd z innych banków w bankowości elektronicznej Banku Millennium? Wystarczy wejść do sekcji Moje środki i kliknąć link z dodawaniem konta lub skorzystać z banera na stronie głównej serwisu transakcyjnego. Po wybraniu właściwego banku, udzielamy zgody na dostęp do tego rachunku, po czym przekierowywani jesteśmy na stronę logowania wybranego banku, autoryzujemy ten dostęp i na koniec pozostaje już tylko na wybór kont, które mają się wyświetlać w w Millenecie i aplikacji mobilnej.

Źródło: Bank Millennium.