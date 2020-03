Śmieję się z Microsoftu i używam Apple Wireless Keyboard w Windows 10. A on śmieje się ze mnie i mi ją ciągle odłącza – historia prawdziwa

Najlepsza klawiatura do pisania

Dawno, dawno temu stwierdziłem, że mam dość pracy na 13 calach i postanowiłem stworzyć sobie w domu mały kącik z monitorem. Takim zwykłym, bez wodotrysków – najprostszy 27-calowy Samsung. Podłączyłem go kablem HDMI do swojego rMBP 13 i zacząłem rozglądać się za zewnętrzną klawiaturą. Skoro Apple, to Apple – pomyślałem i zainwestowałem niemałe pieniądze w bezprzewodową Apple Wireless Keyboard. Klawiatura jest mała, więc idealnie pasuje do mojego małego biurka. Nie ma też kabla, co zawsze witam z otwartymi ramionami. Dołożyłem do tego myszkę Logitech MX Master (również bezprzewodowo) i zestaw sprawdzał się świetnie przez ponad 2 lata. Nastał jednak czas przesiadki na Windowsa 10 (Adobe Premier Pro+gamingowy laptop) i konieczność przeprowadzki na system Microsoftu. W moim przypadku służbowy laptop to konieczność, pracuję zarówno z domu jak i z redakcji, więc zabieram sprzęt ze sobą. Właśnie dlatego też zastąpił on rMBP 13 jako udawana domowa stacjonarka przy biurku. Razem z tą zmianą klawiatura Apple poszła do szuflady, a że sporo gram – na biurku wylądował windowsowy mechanik.

I o ile już na etapie korzystania z Apple Wireless Keyboard byłem prawie przekonany, że na niczym innym nie będzie mi się pisać lepiej (jestem wielkim fanem starych klawiatur w MacBookach Pro), to utwierdziłem się w tym przekonaniu zaczynając pisać na mechaniku. Odgłos strzelającego karabinu maszynowego to najmniejszy problem. Na takich klawiaturach po prostu pisze mi się źle. Ta od Apple jest natomiast mała, poręczna, lekka, odpowiednio dopasowana do moich dłoni (kwestia przyzwyczajenia, ale jednak bardzo szybko odczuwalna), miękka, niska i dość cicha. No, ale teoretycznie bezużyteczna, bo kiedy przeczytałem, że jej podłączenie do Windowsa 10 nie jest wcale proste, przez kilka tygodni nawet nie próbowałem.

Apple Wireless Keyboard kontra Windows 10 – historia prawdziwa

Gdzie jednak w środku czułem, że szkoda aby niezbyt tani sprzęt leżał i się kurzył, postanowiłem więc spróbować – mniej więcej dwa lata temu. Przez pierwsze 30 minut Windows 10 w ogóle nie widział klawiatury w trybie parowania – dodam, że nie ma slotu na kabel, więc podłączenie przewodem odpada. Złapał, po czym puścił. Po restarcie to samo. Magicznym sposobem jakoś się jednak udało, a ja ze szczęścia prawie wylałem kawę stojącą na biurku. Usiadłem więc wygodnie do pisania tekstu i przecierałem oczy ze zdziwienia. Klawiatura po kilku sekundach zaczynała lagować. Słowa pojawiały się w całości albo nie pojawiały się w ogóle przez kilka sekund by później zapełniać dwie linijki w edytorze. Odpiąłem, przypiąłem, odpiąłem, nie przypiąłem – chwilę działało dobrze, później znów z lagiem. Ostatecznie odpuściłem i schowałem ją do szuflady mając nadzieję, że kiedyś wrócę do poprzedniej konfiguracji na biurku albo zainwestuję w stacjonarnego Maka.

Tak się jednak nie stało. Któregoś dnia Konrad napisał na naszym Slacku, że z powodzeniem używa przewodowej klawiatury Apple na PC i namówił mnie żebym jednak znów spróbował. A może coś zmieniło się w Windowsie 10 i zacznie działać? Nie wiem skąd to wiedział, pewnie strzelał, ale faktycznie coś musiało się zmienić.

Apple Wireless Keyboard bez problemu połączyła się z Windowsem 10 za pierwszym razem. Co ciekawe, problem laga zniknął i więcej się nie pojawił. Bez dodatkowych sterowników, pewnie któraś aktualizacja systemu miała tu znaczenie. No dobrze, uśmiech na twarzy, ale pozostaje jeden problem – remapping klawiszy.